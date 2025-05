Frattesi impulsiona a Inter de Milão para a final da Champions League

Davide Frattesi levou a Inter de Milão à final da Liga dos Campeões nesta terça-feira com um gol na prorrogação que garantiu aos italianos uma impressionante vitória por 4 a 3 sobre o Barcelona, ??com placar agregado de 7 a 6.

O meio-campista italiano garantiu um empate para a história sob um temporal em Milão, ao marcar aos 99 minutos, após ótima jogada de Marcus Thuram, levando o San Siro lotado e agitado à loucura.

A equipe de Simone Inzaghi enfrentará o Arsenal ou o Paris Saint-Germain no final deste mês em Munique, onde sentirá uma grande chance de ser coroada na Europa pela quarta vez, após vencer em uma partida épica.

Frattesi se tornou uma espécie de 12º jogador para a Inter e marcou no final, assim como fez no jogo de ida da vitória de sua equipe sobre o Bayern de Munique nas quartas de final.

"É simplesmente incrível. Não sei o que dizer. Pensei que depois do jogo contra o Bayern nunca mais sentiria as mesmas emoções, mas esta noite foi ainda mais incrível", disse Frattesi à Sky Sport.

"Esta tem sido a minha carreira, de verdade. Não fui abençoado com um talento incrível, mas nunca desisti e sempre acreditei, e esta é a recompensa por todo o meu esforço e dedicação."

O triunfo de terça-feira salvou a temporada da Inter, já que sua busca pela tríplice coroa falhou. A Inter cedeu a liderança da Série A para o Napoli, favorito ao título nacional, enquanto o Milan a eliminou da Copa da Itália.

Mas a Inter acabou com as esperanças do Barça de conquistar o tetracampeonato e entra nas últimas semanas da temporada animada, com a segunda final da Liga dos Campeões em três temporadas pela frente.

"Sabemos que há duas equipes muito fortes na outra semifinal. Mas é preciso jogar para vencer qualquer final", disse Federico Dimarco.

Triunfo da Inter de Milão

O gol da vitória de Frattesi, o seu sétimo na temporada e provavelmente o mais importante de sua carreira, foi ainda mais incrível pelo fato de a Inter já estar eliminada.

Os donos da casa estavam saindo a dois minutos do fim do tempo regulamentar quando Raphinha completou uma recuperação de dois gols no intervalo e deu ao Barça uma vantagem de 3 a 2.

Mas Francesco Acerbi surpreendeu a todos no estádio, inclusive a torcida do Barça, que já comemorava, ao marcar o cruzamento de Denzel Dumfries no segundo minuto dos acréscimos.

O gol veio como um raio. O Barça havia sido de longe o melhor time no segundo tempo do tempo regulamentar, após entrar em desvantagem no placar no intervalo, com um gol brilhante de Lautaro Martínez e um pênalti convertido por Hakan Calhanoglu nos acréscimos do primeiro tempo.

Eric Garcia e Dani Olmo empataram o jogo para o Barça aos 54 e 60 minutos, ambos com passes magníficos de Gerard Martín, e Yann Sommer precisou dar o seu melhor para manter a Inter à distância.

Sommer fez possivelmente a defesa da temporada entre os dois primeiros gols do Barça, impedindo Eric Garcia de finalizar um contra-ataque rápido do Barça.

E o suíço acabou sendo crucial novamente aos 113 minutos, quando fez outra defesa milagrosa de Lamine Yamal, que acertou a trave pouco antes do gol de empate de Acerbi.

A Inter então segurou o Barça enquanto a torcida da casa prendia a respiração antes de soltar um poderoso rugido ao apito final da partida da temporada.