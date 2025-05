Aos pés do Cristo, Fluminense recebe troféu do Super Mundial da Fifa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense recebeu o troféu do Super Mundial de Clubes da Fifa aos pés do Cristo Redentor na manhã de hoje (7).

'A bênção João de Deus' é lembrado

Cristiano Holtz, Vigário colaborador do santuário Cristo Redentor, realizou uma breve cerimônia e abençoou uma camisa do Tricolor. O presidente do clube, Mario Bittencourt, não esteve presente.

O Fluminense traz até aqui um símbolo de conquista, mas também de fé. Não por acaso, seu padroeiro espiritual é São João Paulo II, o Papa peregrino, o atleta de Deus, o apóstolo da paz. Em sua visita ao Brasil, em 1980, o Santo Padre foi entusiasticamente acolhido por multidões e deixou palavras que ainda ecoam: "Brasil, o Papa te ama!". Foi também em sua homenagem que nasceu a música "A Bênção João de Deus", entoada nos estádios, nos encontros e nas grandes vitórias Cristiano Holtz

Torcedor do Fluminense aos pés do Cristo Redentor Imagem: Bruno Braz / UOL

Em seguida, o santuário foi aberto ao público. Os visitantes puderam tirar fotos ao lado do troféu, que estava isolado por uma fita e cercado por seguranças e funcionários da Fifa.

Alguns torcedores do Fluminense marcaram presença. Sócios-torcedores foram escolhidos para viver a experiência com a taça.

O troféu seguirá para a sede das Laranjeiras. Por lá, ex-jogadores do clube farão parte do evento.

Nesta quinta-feira ele segue para o Maracanã pela manhã. Na parte da tarde a taça estará no Pão de Açúcar também sob posse do Fluminense.

Na sexta-feira ele segue para São Paulo. Por lá, será a vez do Palmeiras receber a honraria.

O Super Mundial de Clubes acontece entre os dias 15 de junho a 13 de julho. Os Estados Unidos será a sede.