Fluminense lança novo uniforme dois que será usado Mundial de Clubes da Fifa, nos EUA

O Fluminense apresentou nesta quarta-feira o seu novo uniforme número dois que será utilizado nesta temporada. Predominantemente branco, a nova peça conta com bordados verde e grená e vai ser a novidade da equipe nos jogos do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado entre os meses de junho e julho deste ano.

A estreia do novo modelo já tem data e adversário definido para estrear. O time das Laranjeiras vai exibir o novo "fardamento" neste domingo, diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Com uma estética mais refinada, a nova camisa traz uma gola "V" e ainda detalhes minimalistas nas laterais da camisa tingidas em verde de um lado e grená do outro.

"No uniforme dois deste ano decidimos trazer um modelo com estética minimalista, mas sem deixar de exibir detalhes clássicos e mais refinados, unindo tradição à modernidade. O resultado final da produção foi uma linda camisa que certamente será muito usada pelos torcedores não só nos estádios, mas em diversos momentos diferentes", afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da empresa de material esportivo Umbro.

Em meio à novidade do lançamento do seu novo modelo de uniforme, o time carioca vem atuando em duas frentes para cumprir o calendário apertado desta semana. Nesta quinta, a equipe do técnico Renato Gaúcho enfrenta o GVS San José, pela Copa Sul-Americana, em La Paz.

No torneio, a agremiação contabiliza sete pontos no Grupo D e garante a liderança isolada em caso de vitória fora de casa. No Nacional, a equipe aparece no quinto posto, com 13 pontos, e vem de triunfo sobre o Sport no Maracanã.