Fluminense lança novo uniforme 2 para a temporada 2025

O Fluminense divulgou na manhã desta quarta-feira seu novo uniforme 2 para a temporada 2025. A camisa, produzida pela Umbro, será utilizada pela primeira vez no duelo contra o Atlético-MG, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A camisa 2 segue branca, mas com uma "estética mais refinada", segundo define o próprio Fluminense. Na gola, há um formato "V", com bordados em verde e grená ? essa estrutura é repetida nas mangas do modelo de jogador. Apareceram também novidades nas laterais da camisa, tingidas em verde, de um lado, e grená, do outro.

"No uniforme dois deste ano, decidimos trazer um modelo com estética minimalista, mas sem deixar de exibir detalhes clássicos e mais refinados, unindo tradição à modernidade. O resultado final da produção foi uma linda camisa, que certamente será muito usada pelos torcedores do Flu não só nos estádios, mas em diversos momentos diferentes", comentou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

Uniforme 2 do Fluminense: onde comprar?

A pré-venda da nova camisa vai começar na sexta-feira (dia 9), nas lojas oficiais do Fluminense, no site loja.fluminense.com.br e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br).

Quando será a estreia do uniforme 2?

O Fluminense utilizará sua nova camisa no duelo de domingo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, a partir das 17h30 (horário de Brasília).