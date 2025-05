Flamengo tem revanche contra o Central Córdoba para se recuperar na Libertadores

Após uma dura derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, o Flamengo tentará dar a volta por cima nesta quarta-feira, quando terá pela frente o Central Córdoba, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo acontecerá no Estádio Único Madre de Ciudades, localizado na cidade de Santiago del Estero, na Argentina, às 21h30.

Este jogo tem 'clima' de revanche para o Flamengo que acabou surpreendido pelos argentinos no Maracanã, na segunda rodada, quando perdeu por 2 a 1. Na ocasião, o técnico Filipe Luis optou por escalar um time misto. Antes disso, o time carioca tinha estreado com o pé direito na competição, vencendo o Deportivo Táchira por 1 a 0, na Venezuela, e empatou com a LDU por 0 a 0, no Equador. Invictos, os argentinos estão na liderança do Grupo C, com sete pontos, seguidos pelos equatorianos, com cinco, cariocas, com quatro, e venezuelanos, que ainda não pontuaram.

Fora da zona de classificação para a próxima fase da Libertadores, o time rubro-negro vê o confronto como uma boa oportunidade de se recuperar de olho no mata-mata. O título é um grande objetivo do clube, que sonha com o tetracampeonato da América, que o tornaria o maior campeão brasileiro.

Em relação ao primeiro embate contra o Central Córdoba, o lateral-direito Wesley, os meias Arrascaeta e Gerson, e o centroavante Pedro, devem ser titulares. Na ocasião, os três primeiros foram poupados e começaram no banco de reservas, enquanto o último ganhou poucos minutos dentro das quatro linhas pois estava fazendo seu retorno após sete meses fora de ação por conta de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O Flamengo não poderá contar com os atacantes Everton Cebolinha, que teve constatada uma pequena lesão na perna esquerda, e Gonzalo Plata, que se recupera de um edema ósseo no joelho direito. O primeiro chegou a entrar em campo contra o Cruzeiro, enquanto o segundo não disputou a última partida e vai ser desfaque pelo segundo jogo consecutivo.

Sem Cebolinha, dois jogadores disputam a titularidade no setor ofensivo: Bruno Henrique e Michael. O escolhido deve formar o quarteto ofensivo com Gerson, Arrascaeta e Pedro.

Reserva em Belo Horizonte (MG), Danilo pode voltar a ganhar uma oportunidade na defesa. A tendência é que o veterano seja escalado ao lado de Léo Ortiz. Consequentemente, Léo Pereira deve iniciar a partida no banco. No lado esquerdo, Alex Sandro e Ayrton Lucas disputam a vaga, mesmo porque eles têm se revezado.

No mais a escalação do Flamengo deve ser parecida com a utilizada contra o Cruzeiro. Após o revés no Brasileirão, o técnico Filipe Luís optou por deixar o torneio nacional em 'segundo plano' neste momento, com foco na recuperação do clube na Libertadores, principal campeonato do continente. "O Campeonato Brasileiro é um desafio muito grande, são 38 rodadas. Esses tropeços acontecem. Agora, é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores, que é fundamental. Vamos pegar um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições."

Apesar do bom momento na Libertadores, o Central Córdoba vem de uma sequência ruim no Campeonato Argentino, onde perdeu suas últimas cinco partidas. Em 27 jogos na liga, soma oito vitórias, sete empates e 12 derrotas, longe da briga na parte de cima da tabela.

Entre os principais destaques do time treinado por Omar de Felippe, estão o lateral-esquerdo Braian Cufré, o meia Perello e o atacante Leonardo Heredia. O último é a referência ofensiva dos argentinos e balançou as redes no primeiro duelo contra o clube carioca.

FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA X FLAMENGO

CENTRAL CÓRDOBA - Alan Aguerre; Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Quagliata, Jonathan Galván e Jose Florentín; Perello, Leonardo Heredia e Angulo. Técnico: Omar de Felippe.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo (Léo Pereira) e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Pedro e Bruno Henrique (Michael). Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Felipe Gonzalez (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero (ARG).