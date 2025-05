Flamengo empata com Central Córdoba e completa terceiro jogo sem vencer na Libertadores

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores, o Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, no Estádio Único Madre de Ciudades, na Argentina.

Com o resultado, os rubro-negros completaram o terceiro jogo sem vencer na competição (dois empates e uma derrota). Assim, foram a cinco pontos e seguem na terceira posição do grupo C. Já os argentinos foram a oito e estão na vice-liderança.

Os cariocas abriram o placar aos nove minutos do primeiro tempo, com Arrascaeta. O Central Córdoba empatou na etapa final, aos 16, com Gastón Verón.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe a LDU-EQU, no Maracanã, na quinta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Já na terça, o Central Córdoba viaja para encarar o Deportivo Táchira-VEN. Desta vez o jogo acontece às 19h, no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo.

A partida começou movimentada, com as duas equipes voltadas para o ataque. O Central Córdoba teve a primeira chance com Perrelló, que chutou para defesa de Rossi. Sö que a resposta rubro-negra veio em grande estilo, aos dez minutos. Arrascaeta tabelou com Gerson, entrou na área e finalizou para a rede.

O revés fez o Central Córdoba pressionar em busca do empate. No entanto, foi o Flamengo que quase ampliou aos 23 minutos. Arrascaeta foi lançado, entrou na área, mas chutou em cima do goleiro Aguerre.

Os donos da casa seguiram com a postura ofensiva e quase empataram aos 33 minutos. Abascia roubou a bola na entrada da área, passou pelo marcador e chutou para grande defesa de Rossi. Em seguida, em cobrança de escanteio, o goleiro rubro-negro apareceu novamente. Já o Flamengo respondeu em seguida, em chute de Gerson que parou em Aguerre.

Nos minutos finais, o Central Córdoba continuou no ataque. Os argentinos rondaram a área rubro-negra, mas pecavam no último passe. Com isso, o Flamengo segurou a vantagem no placar até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo teve grande chance de marcar com um minuto. Juninho aproveitou erro na saída de bola, mas errou na hora de tentar driblar o goleiro. Depois disso, os donos da casa voltaram a dominar o confronto.

O Central Córdoba conseguiu o empate aos 15 minutos. Veron aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

O gol não mudou o panorama da partida. O Flamengo até tentou avançar, mas errava muito. Já o Central Córdoba se manteve no ataque e chegou a ter um pênalti marcado pelo árbitro, mas anulado após ser chamado pelo VAR.

Na parte final, o duelo ficou equilibrado. O Flamengo chegou a assustar em cabeceio de Bruno Henrique. No entanto, no restante do tempo, as duas equipes desperdiçaram uma série de ataques. Assim, o jogo terminou empatado na Argentina.

FICHA TÉCNICA



CENTRAL CÓRDOBA-ARG 1 X 1 FLAMENGO-BRA

Local: Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG)



Data: Quarta-feira, 7 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)



Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Marcia Castillo (CHI)



VAR: Benjamin Saravia (CHI)



Cartões amarelos: Arrascaeta e Ayrton Lucas (Flamengo)

GOLS

CENTRAL CÓRDOBA: Veron, aos 15min do segundo tempo

FLAMENGO: Arrascaeta, aos 9min do primeiro tempo

CENTRAL CÓRDOBA: Aguerre, Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Galván (Glaby), Quagliata (Veron) e José Florentín; Perelló (Alfonso), Heredia (Gomez) e Angulo (Martínez)



Técnico: Omar de Felippe

FLAMENGO: Rossi, Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Pulgar (Allan), De la Cruz (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Juninho)



Técnico: Filipe Luis