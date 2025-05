Fifa anuncia as oito cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera). Estas são as cidades-sede e os estádios oficializados pela Fifa para receber os jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027.

"Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas; o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Seguiremos trabalhando em estreita colaboração com as cidades-sede na emocionante jornada que temos pela frente, criando momentos inesquecíveis em cada um dos estádios de vocês em 2027, e garantindo que esse torneio tenha um grande e amplo impacto positivo. Somos profundamente gratos a todas as 12 cidades que participaram de um minucioso e competitivo processo de seleção para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Belém, Cuiabá, Manaus e Natal, nós agradecemos muito, muito mesmo a vocês por seus esforços extraordinários. Sua paixão não passou despercebida, e estamos comprometidos em manter contato e encontrar maneiras significativas de vocês também fazerem parte deste evento histórico", acrescentou o dirigente.

Equipes especializadas da Fifa começaram a visitar as 12 cidades candidatas em agosto de 2024 e avaliaram a infraestrutura e as instalações propostas de acordo com os requisitos de organização da Fifa. "Acompanhei de perto os trabalhos das 12 cidades indicadas pela CBF que se candidataram para sediar o torneio e gostaria de agradecer a todas as pessoas que se dedicaram a tornar esse sonho realidade. As cidades-sede escolhidas pela Fifa já contam com estádios e centros de treinamento modernos para receber jogadoras e torcedores de todo o mundo. Além disso, oferecem uma excelente rede hoteleira e uma infraestrutura urbana eficiente, com sistemas de mobilidade, segurança e serviços públicos prontos para oferecer o que um evento dessa magnitude exige", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Os próximos anúncios da Copa do Mundo incluem a divulgação da tabela de jogos e o lançamento oficial da marca. A Copa do Mundo Feminina de 2027 ocorrerá de 24 de junho (quinta-feira) até 25 de julho (domingo), dia da final.