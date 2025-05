Rival de Fonseca foi promessa de país europeu e já 'chocou o tênis' em Roma

João Fonseca estreia amanhã no Masters 1000 de Roma e encara o húngaro Fabian Marozsan na primeira rodada.

Quem é o próximo adversário de João

Marozsan tem 25 anos e é o atual número 61 do mundo — o brasileiro é o 65º. Natural de Budapeste, capital da Hungria, ele começou no tênis ao cinco anos. O pai era tenista amador.

A melhor posição no ranking foi 36º, em maio do ano passado. No top 100 desde junho de 2023, é o mais bem ranqueado da Hungria e o único de sua nacionalidade no seleto grupo do circuito atualmente.

Já "chocou" o mundo do tênis em 2023 quando era estreante e bateu o favorito Alcaraz no Masters 1000 de Roma. Na ocasião, Marozsan furou o qualificatório para disputar a chave principal de um torneio ATP pela primeira vez e eliminou na terceira rodada o então número 2 do mundo.

O húngaro chocou o mundo do tênis ao eliminar Alcaraz, que entrou na partida com um recorde de 30-2 na temporada.

Site da ATP, em 2023

Fabian Marozsan, tenista húngaro Imagem: Reprodução/Instagram/Fabian Marozsan

Ele foi considerado uma promessa do tênis em seu país e ajudou a incentivar a prática da modalidade na Hungria. Sem muitos compatriotas na elite, Marozsan virou em 2024 o quarto tenista húngaro a entrar no top 50 na história do ranking da ATP —desde 1973.

Na Hungria, a vitória [contra o Alcaraz] foi um acontecimento enorme. Lembro que a vitória foi transmitida e de pessoas me enviarem mensagens. Mais pessoas começaram a jogar tênis e a acompanhar o esporte depois. É muito importante para mim manter o nível e jogar no mais alto nível para ajudar a promover o tênis.

Marozsan, ao site da ATP, em 2024

O húngaro enfrenta Fonseca pela primeira vez, mas seus caminhos já poderiam ter se cruzado neste ano. Ele chegou à terceira rodada do Australian Open e encarou Lorenzo Sonego, que havia eliminado o brasileiro —Marozsan também perdeu para o italiano.

Ele ainda não se sagrou campeão de torneios ATP. Vencedor de torneios de nível Challenger, Marozsan não chegou a finais em nenhuma categoria na elite do circuito. Sua melhor campanha em Masters 1000 foi disputar as quartas de final em Shanghai (2023) e em Miami (2024).

O adversário de Fonseca chega para a partida com 11 vitórias e 11 derrotas no ano. Ele foi eliminado logo na estreia em Madri e não passou da segunda rodada em nenhum dos Masters 1000 que disputou em 2025.