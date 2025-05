Ex-nadador Bruno Fratus é nomeado 'Embaixador de Saúde Mental' do COI

Em 2024, o ex-nadador Bruno Fratus anunciou sua aposentadoria das competições. Hoje é técnico nos Estados Unidos e, a partir de agora, é também Embaixador de Saúde Mental do Comitê Olímpico Internacional (COI), nomeação que o enche de motivação. Uma oportunidade para ajudar outros atletas a se cuidarem melhor.

"Vamos cuidar uns dos outros. É por isso que estou tão entusiasmado em ser um Embaixador da Saúde Mental do COI. Parece uma oportunidade de fazer algo com todas as informações preciosas que coletei ao longo dos anos. Estou muito animado para ajudar, principalmente quando sabemos que problemas de saúde mental podem ser superados com a assistência adequada. Não há problema em lutar. Eu e meus colegas embaixadores estaremos sempre prontos para ajudar", declarou.

A frustração por não conquistar uma medalha no Campeonato Mundial de 2011 trouxe consequências pesadas para Bruno Fratus. Consequências invisíveis que se agravaram entre as Olimpíadas de Londres-2012 e os Jogos Rio-2016. Naquele momento, sua saúde mental passou a ser a maior prioridade. Equilibrando corpo e mente, Fratus subiu ao pódio em Tóquio-2020 com a medalha de bronze olímpica no peito e se tornou um conselheiro importante para outros atletas, orientando e auxiliando nos cuidados necessários.

Com uma carreira consagrada, Fratus, um dos maiores nomes da natação brasileira de todos os tempos, anunciou a aposentadoria em 2024, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Uma lesão que o acompanhou por anos o fez abrir mão do sonho de ir às Olimpíadas. Momento de aceitar e seguir em frente.

"Eu realmente não queria me aposentar. Tive muitas lesões para continuar, mas na minha cabeça, eu ainda sou um atleta. Eu queria competir em 2024 e 2028, para completar cinco Jogos Olímpicos. Mas a idade chega para todo mundo, certo? Comecei a fazer cirurgias recorrentes e fiquei em reabilitação por um ano e meio. Você começa a perder sua identidade. Você não é mais um competidor. Quando voltei a nadar, comecei a sofrer fortes crises de ansiedade, além de toda a dor. Um dia, tive que tirar a cabeça da água porque simplesmente esqueci como nadar. Minha esposa Michelle (que foi treinadora de Bruno) disse: 'Vamos lá. Acabou.' O atleta dentro de mim está vivo, mas agora canalizo essa energia para outro lugar produtivo", disse.

A ansiedade e a empolgação andam juntas do ex-nadador agora. Fratus quer trazer a experiência e as vivências da carreira de nadador para dar suporte a outros atletas. Desafio novo que vem cheio de motivação.

"As pessoas admiram os atletas. Quero ajudar a espalhar a palavra para além dos atletas, para o resto do mundo. Nunca desista. É o que eu sempre digo: seja irritante, seja um incômodo, não desista. Passei por momentos muito difíceis. Estamos falando de dias em que você se questiona se deveria estar vivendo. Foi quando comecei a trabalhar com Carla Di Piero, uma psicóloga no Brasil, e comecei a jornada para me tornar um atleta melhor e mais inteligente, mental e emocionalmente. Falamos sobre mudar o mundo através do esporte, a Trégua Olímpica. Eu realmente acredito nisso. Quero desempenhar qualquer papel que puder para melhorar a vida dos atletas", concluiu.