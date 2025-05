Everton Ribeiro lamenta 1º revés do Bahia na Libertadores, mas afirma: "Fizemos um bom jogo"

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo F da Libertadores, o Bahia recebeu o Nacional, do Uruguai, na Arena Fonte Nova, e perdeu por 3 a 1. Apesar do gol de Jean Lucas, Lucas Morales, Nicolás López e Julián Camilo viraram o marcador.

Após a partida, o meio-campista Everton Ribeiro lamentou o revés, mas não deixou de comentar a boa partida que fez o tricolor baiano.

"Jogo de Libertadores é assim, a gente não pode dar os contra-ataques que demos, principalmente jogando em casa, erro coletivo, temos que acertar isso. Temos mais duas chances pela frente, mais dois jogos fora de casa, longe de nossa torcida, mas temos chance, então estamos no jogo. Agora é se preparar para o quem vem pela frente", disse.

"Independente do resultado a gente fez um bom jogo. Erramos, mas fizemos um bom jogo. A gente agradece por todo o apoio dessa primeira fase dentro de casa, e tenho certeza que eles estarão com a gente nesses dois jogos fora e decisivos", completou.

Com o resultado negativo, o Bahia, que seguiu com os mesmos sete pontos, pode deixar a liderança do grupo ainda nesta rodada. Isso porque o Internacional, com cinco somados, entra em campo nesta quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

O time baiano volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Atlético Nacional, pela quinta rodada da fase de grupos. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), no Atanasio Girardot Sports Complex, em Medellín, na Colômbia.