Everson se aproxima de 50º jogo internacional pelo Atlético-MG e mira marca

Recentemente, o goleiro Everson alcançou a marca de 300 jogos pelo Atlético-MG, mas ele está prestes a conquistar outro feito importante: sua 50ª partida internacional pelo Galo. Até o momento, o arqueiro tem 46 jogos disputados na Copa Libertadores e três na Sul-Americana.

Everson poderá alcançar essa marca na próxima quinta-feira, quando o Atlético-MG enfrentará o Deportes Iquique, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília).

Atualmente, o ex-goleiro e atual diretor de futebol Victor é o detentor do maior número de jogos internacionais, com 57 partidas em competições oficiais.

Com os 49 jogos internacionais até agora, Everson ocupa a segunda posição no ranking histórico do Atlético, empatado com Réver e Léo Silva. Ambos têm 49 partidas internacionais, e o goleiro alvinegro está a apenas um jogo de ultrapassar essa marca e se consolidar como o segundo da lista, atrás apenas de Victor.

Réver somou 36 jogos de Libertadores, 10 de Sul-Americana, dois do Mundial de Clubes e um da Recopa Sul-Americana. Já Léo Silva registrou 41 jogos de Libertadores, 4 de Sul-Americana, dois do Mundial e dois da Recopa.

Além disso, Everson participou de dois jogos da FC Series, torneio amistoso de pré-temporada, que não são contabilizados no ranking oficial de jogos internacionais, mas entram na contagem geral dos 300 jogos pelo Atlético-MG.