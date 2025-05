Corinthians: Dorival bate na tecla física e vê Bidon como meia em escalação

O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, bateu na questão física ao falar sobre o empate diante do América de Cali, em partida que terminou em 1 a 1 e complicou a situação do alvinegro na Sul-Americana. Ele também classificou Breno Bidon como um jogador com "características de meia" ao explicar a escalação utilizada contra os colombianos.

O que Dorival falou?

Raio-X do jogo. "Explicações [para o empate] nós temos, mas é sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Por isso que no sábado eu dizia: era só um bom resultado e nada além disso. Teremos muito trabalho pela frente para chegar onde queremos. A equipe adversária se preparou ao longo de toda semana para nos enfrentar. Nós, ao contrário, tivemos que jogar um duelo importantíssimo pelo Brasileirão há dois dias e meio."

Parte física. "Tenho consciência de que nem sempre poderei ter a equipe mais descansada em campo essa condição porque a importância de cada partida é muito grande. Estávamos em uma situação complicada na tabela — e ainda continuamos. Fizemos uma partida onde poderíamos ter tido um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, mas como vou mudar uma escalação completa em um momento decisivo como este? Dentro do possível e pelas necessidades, teremos que ter equipe com certo desgaste, mas temos que encontrar um caminho para ter um pouco mais a bola e fazer o time descansar trabalhando bola. Isso tudo é um aspecto que só melhorará daqui a algum tempo."

Martínez sentiu uma lesão muscular durante Corinthians x América de Cali Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Calendário apertado. "Quando a gente fala em nível físico, é a recuperação de uma partida para outra. Em dois dias e meio, é difícil o jogador manter o nível de atuação. O Martínez, em um esforço excessivo, teve lesão muscular. Jogamos há dois dias e meio, a recuperação é muito curta. Paralelamente, estamos implantando tudo o que penso: tudo o que fazemos no CT são trabalhos táticos e de bolas paradas. De um modo geral, está sendo implantando o que queremos. O desenvolvimento é contínuo, e o principal, para mim, é ter uma equipe recuperada em campo."

Bidon em ação durante Corinthians x América de Cali, confronto da Sul-Americana Imagem: ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Escalação com Bidon e Carillo (e sem Coronado). "É justamente para que não víssemos o que vimos: a posse de bola do adversário. Procuramos preencher o meio. O Bidon, na minha concepção, não é volante: ele também tem características de meia como o Coronado. A intenção era ter um preenchimento no meio maior para que pudéssemos igualar a troca de passes do adversário, que tem paciência para jogar e que estava inteira, jogando com muita segurança. No 2° tempo, melhoramos consideravelmente, encurtamos o campo e a equipe adversária teve menos posse. Ainda precisamos de muito para chegar a uma condição onde encontremos uma regularidade dentro da partida."

Contratações na janela? "É muito difícil afirmar qualquer coisa neste sentido. Temos que ter a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano. É um grupo totalmente formado? Ainda não. A grande diferença de algumas equipes do futebol brasileiro é que elas já possuem um elenco montado. Mas é um momento. De um ano para cá, houve uma alteração profunda em relação às peças que tínhamos. Quem sabe até o fim deste ano a equipe chegue em uma outra condição. Teremos uma janela importante no meio do ano e, com certeza, todas as equipes estarão se mexendo. É um trabalho contínuo que vai sendo melhorado para que possamos ter um elenco confiável e dentro de um mesmo nível. Vamos trabalhar com todas as possibilidades para que possamos melhorar este grupo, que tem capacidade e qualidade. Precisa, naturalmente, de uma peça, qual equipe não precisa?"