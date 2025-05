Dorival Júnior aponta busca de equilíbrio físico para o time do Corinthians

O técnico Dorival Júnior apontou o desgaste físico como o maior responsável pelo empate do time por 1 a 1 diante do América de Cali, nesta terça-feira, pela Copa sul-americana. O treinador afirmou que não é possível um time manter o mesmo ritmo de jogo com apenas dois dias e meio entre uma partida e outra.

"A equipe adversária jogou há uma semana e se preparou o tempo todo para nos enfrentar. Nós tivemos um jogo importantíssimo (contra o Inter pelo Brasileirão) há dois dias e meio. É uma recuperação muito curta. O mais importante é ter uma equipe recuperada nas partidas", disse Dorival, em entrevista coletiva.

Dorival afirmou que o time precisa ficar mais tempo com a bola para evitar um desgaste excessivo nos jogos. "Temos de valorizar mais a bola, descansar trabalhando a bola, mas isso só vamos conseguir desenvolver daqui a algum tempo."

Além da parte física, o técnico também afirmou que seu trabalho de sete dias ainda não foi suficiente para impor suas determinações táticas para a equipe. "Temos um grupo que está sendo montado há um ano e vem sendo alterado com boas peças, mas não está formado. Talvez até o final do ano a equipe possa chegar em um momento melhor."

O Corinthians volta a jogar no sábado, às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol, fora de casa.