Dorival fala sobre reforços e quer mudar posicionamento de Bidon no Corinthians

O técnico Dorival Júnior foi perguntado sobre possíveis reforços após o tropeço do Corinthians diante do América de Cali, nesta terça-feira, pela Sul-Americana. O treinador, embora afirme que irá trabalhar com que tem à disposição, admite que o elenco do Timão necessita de "algumas peças".

"É um grupo que está sendo montado há um ano. Foi alterado, acrescentando boas peças. A grande diferença para outras equipes é que já possuem um elenco montado. Essas equipes saem na frente, é natural. As demais correm atrás. É o momento que o Corinthians está passando, houve uma alteração profunda do ano passado para cá. Hoje estamos em um processo diferente, quem sabe a gente não alcance uma condição melhor", disse o comandante.

"Teremos uma janela no meio do ano, todas as equipes vão trabalhar para melhorar o elenco. É um processo contínuo. Vamos trabalhar com todas as possibilidades para melhorar esse grupo, que tem qualidade. Precisamos de algumas peças, é natural. Temos a consciência que precisamos evoluir, e estamos evoluindo, estamos melhorando", acrescentou.

Chamou atenção durante a partida na Neo Química Arena o posicionamento do garoto Breno Bidon. O Filho do Terrão, que se destacou atuando como segundo volante sob o comando de Ramón Díaz, atuou mais avançado, como um meio-campista pelo lado esquerdo.

Dorival disse que enxerga o jogador como um meia semelhante a Coronado e quer usá-lo "mais solto" no Corinthians.

"O Bidon não é um volante, tem todas as características de um meia, assim como o Coronado. Eu vejo o Bidon jogando mais solto. Não quer dizer que não possa ser um segundo homem de contenção. Mais ou menos as características do Maycon há um tempo atrás aqui mesmo no Corinthians", analisou.

O empate com o América de Cali mantém a equipe alvinegra na terceira posição do Grupo C da Sul-Americana, com cinco pontos. Já o time colombiano ocupa o segundo lugar da chave, com um ponto a mais.

Restam duas partidas para o término da fase de grupos, e os próximos dois compromissos do Timão serão fora de casa. O melhor de cada chave avança diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos colocados disputam um playoff contra os terceiros melhores de cada grupo da Libertadores.

O Corinthians agora volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe de Dorival Júnior viaja para o interior paulista e mede forças com o Mirassol, pela oitava rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).