Dorival aponta cansaço como maior culpado em tropeço do Corinthians: "Recuperação é curta"

O técnico Dorival Júnior sofreu o primeiro tropeço à frente do Corinthians nesta terça-feira. O time decepcionou na Neo Química Arena e ficou no empate por 1 a 1 com o América de Cali, pela Sul-Americana. Na visão do treinador, o principal culpado pelo resultado é o cansaço físico do elenco.

Dorival justificou que o Timão disputou uma partida de alta intensidade há cerca de dois dias e meio atrás, diante do Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ele alega que o período de recuperação entre os jogos é curta e tem tentado rodar o grupo para driblar o problema.

"É sempre difícil colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. No último sábado disse que foi um bom resultado e nada além disso. Temos muito trabalho pela frente. O América fez sua última partida há uma semana atrás. Nós tivemos que jogar um jogo importantíssimo há dois dias e meio atrás. Tenho que ter consciência e sempre colocar a equipe mais descansada em campo. Nem sempre terei essa condição, a importância de cada partida é muito grande", afirmou o comandante.

"Continuamos em uma situação complicada na tabela. Poderíamos ter um outro rendimento se tivéssemos mais energia, mas não posso mudar por completo a escalação sendo que temos necessidade de pontuar. Em alguns momentos teremos uma equipe com um certo desgaste, mas temos que encontrar um caminho para ter mais posse de bola, descansar com a posse. Levará algum tempo para termos o que eu acredito ser melhor para a equipe", acrescentou.

Em meio à dificuldade de recuperar os atletas de uma partida para outro, Dorival tem começado a implementar suas ideias no Corinthians.

"Quando falamos em nível físico, é a recuperação de um jogo para outro. Isso talvez seja o maior complicador. Martínez, em um esforço excessivo, teve uma lesão muscular. Jogamos há dois dias e meio atrás, a recuperação é curta. Paralelo a isso, estamos implementando nossa ideia. Todo trabalho que fazemos no CT é tático. O desenvolvimento é contínuo, mas o principal para mim é ter uma equipe recuperada em campo. Se nós entrássemos com uma equipe cansada contra o Internacional, talvez não alcançaríamos o resultado que alcançamos. Tentamos mesclar, até pela importância da partida de hoje", comentou.

O empate mantém a equipe alvinegra na terceira posição do Grupo C, com cinco pontos. A distância para o Huracán, líder da chave, é de dois, sendo que os argentinos têm um jogo a menos.

Restam duas partidas para o término da fase de grupos, e os próximos dois compromissos do Timão serão fora de casa. Dorival disse que o time alvinegro terá que buscar os resultados como visitante se quiser avançar na competição.

"Serão dois jogos fora. Tivemos dificuldade aqui dentro, temos a obrigação de buscar o resultado lá fora. Não temos outro caminho. Teremos que buscar os resultados que não conseguimos alcançar aqui dentro", finalizou.

O Corinthians agora volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, a equipe de Dorival Júnior viaja para o interior paulista e mede forças com o Mirassol, pela oitava rodada da competição. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).