Diretoria do Santos confirma Allianz Parque como local da partida contra o Ceará

O Santos anunciou nesta quarta-feira que o local da partida contra o Ceará, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, vai ser realizada no Allianz Parque. A CBF avalizou a mudança do duelo, que está marcado para às 20h da próxima segunda-feira.

Pelo planejamento da diretoria, o projeto inicial era realizar o duelo no estádio do Pacaembu, mas a cúpula santista conseguiu um acordo com o Palmeiras e definiu a casa palmeirense como palco do duelo.

De acordo com nota divulgada pelo site oficial do Santos, a iniciativa de mandar as partidas na capital paulista é uma forma de atender aos torcedores do clube que moram na região da grande São Paulo.

"Baseado no projeto da diretoria de definir jogos na Capital, está oficialmente confirmado: o Santos FC jogará contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, no Allianz Parque. Será a primeira vez que o time santista atuará no estádio como mandante", diz parte do trecho da nota.

Ainda de acordo com o informativo, o clube tem uma expectativa de grande público a exemplo do que aconteceu nas duas vezes em que a equipe mandou seus compromissos na cidade de São Paulo no Campeonato Paulista do ano passado.

Em meio à mudança do local do jogo, o técnico Cléber Xavier orientou na manhã desta quarta-feira, um treinamento técnico-tático visando o confronto com o Ceará. Na atividade, o lateral-esquerdo Souza e o volante Zé Rafael, que estavam entregues ao departamento médico, participaram dos trabalhos.

Em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, Neymar esteve ao lado do técnico Cléber Xavier na arquibancada do CT Rei Pelé nesta tarde para acompanhar o jogo do sub-20 do Santos contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A previsão para o seu retorno aos campos está estimado em três semanas.