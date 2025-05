CT do Real amanhece com agradecimentos à Inter por eliminar o Barça; veja

O torcedores do Real Madrid já estão no clima do clássico e aproveitaram a eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões para "enfeitar" o CT merengue com faixas de agradecimento à Inter de Milão.

O que aconteceu

Faixa de "obrigado Inter", "Hala Madrid", "força Inter" e "reis da Europa" foram colocadas do lado de fora do CT do Real. O local ainda foi "decorado" com ursos de pelúcia e bandeiras do time merengue.

🇮🇹 "¡GRAZIE INTER!" 🇮🇹



🪧 Pancartas de agradecimiento en Valdebebas a los equipos que han eliminado al Barça en Champions y Euroliga.



📹@marcosdlarocha pic.twitter.com/d8yKfwmqvP -- El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2025

O Barcelona foi eliminado pela Inter de Milão na prorrogação, em derrota fora de casa por 4 a 3. A primeira partida terminou empatada em 3 a 3.

O time era o único representante espanhol ainda vivo na Champions. O Real Madrid caiu para o Arsenal nas quartas de final.

Os rivais brigam pelo título do Campeonato Espanhol, e se enfrentam neste domingo, às 11h15 (de Brasília), na casa do Barça. Os blaugranas lideram a competição com 79 pontos, quatro a mais do que os merengues.

O Barcelona já levou a melhor contra o Real na Copa do Rei, mas queda na Champions impede a tríplice coroa. O Barça bateu os merengues na final da Copa.