Cruzeiro só empata com Mushuc Runa e é eliminado da Sul-Americana

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo E da Sul-Americana, o Cruzeiro visitou o Mushuc Runa, do Equador, no Estádio Olímpico de Riobamba, e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Carlos Alfredo Orejuela, enquanto Lautaro Díaz deixou tudo igual.

Com o resultado, o Cabuloso se despede da competição com duas rodadas de antecedência. A equipe, que somou seu primeiro ponto, não consegue mais alcançar a segunda colocação, que leva aos playoffs. Isso porque o vice-líder é o Palestino, que bateu o Unión Santa Fe e alcançou nove somados. O Mushuc Runa, por sua vez, seguiu na liderança, agora com dez conquistados.

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Sport, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O Mushuc Runa, por sua vez, encara o Manta neste sábado, às 15h, no Estádio Jocay. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Equatoriano.

O placar foi aberto aos nove minutos da etapa final, com Orejuela. O atleta do time equatoriano aproveitou a falha da defesa do Cruzeiro e completou para o fundo das redes.

Sete minutos depois, Lautaro Díaz apareceu para deixar tudo igual. No rebote, o jogador acertou um bonito chute no alvo.