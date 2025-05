Criciúma anuncia Eduardo Baptista como novo técnico

Nesta quarta-feira, o Criciúma anunciou Eduardo Baptista como novo técnico da equipe. O treinador de 55 anos assinou contrato até o final de 2025 e chega para substituir Zé Ricardo, demitido na última terça.

Com o técnico, chegam dois integrantes de sua comissão técnica. O auxiliar Julio Cesar Schiavon e o analista Lucas Brito Sousa.

Eduardo Baptista estava desde 2023 no Novorizontino, onde teve grande desempenho. Ele quase subiu para a Série A em duas oportunidades, mas acabou na quinta posição em ambas as ocasiões. Além disso, tornou a equipe paulista competitiva no Estadual, alcançando o mata-mata duas vezes.

Além do Novorizontino, Eduardo Baptista somou passagem por diversos clubes do futebol brasileiro: Sport, Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras, Athletico Paranaense, Coritiba, Vila Nova, CSA, Mirassol, Remo, Juventude e Atlético-GO.

Com o novo técnico, o Criciúma espera reagir na Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre ocupa somente a 15ª posição, com cinco pontos.

O Criciúma volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Volta Redonda, pela sétima rodada da Série B.