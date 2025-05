Corinthians leva quatro do Athletico-PR e perde a terceira seguida no Brasileiro sub-20

O time sub-20 do Corinthians sofreu mais uma revés na tarde desta quarta-feira. A equipe foi goleada pelo Athletico-PR, por 4 a 0, no CT da Caju, e perdeu a terceira partida consecutiva no Campeonato Brasileiro da categoria.

O Furacão saiu na frente aos 24 minutos do primeiro tempo, através de Sorriso. O Timão levou o segundo no começo da etapa final, aos três minutos, com Kayke. Fábio Lucas, aos 23, e Gustavo Gomes, aos 32, completaram o placar.

O resultado coloca o Corinthians próximo à zona de rebaixamento da competição de base. A equipe de Orlando Ribeiro agora ocupa a 15ª posição da tabela, com nove pontos. Os três últimos são rebaixados à Segunda Divisão.

O Athletico-PR, por sua vez, pula para a liderança do torneio. O time soma 19 pontos, dois a mais que o segundo colocado Palmeiras, que tem um jogo a menos.

O Corinthians vai em busca da reabilitação daqui a uma semana. Na próxima quarta-feira, os Filhos do Terrão recebem o Atlético-GO no Parque São Jorge, às 15h (de Brasília), pela décima rodada do Brasileirão sub-20.

Já os paranaenses voltam a campo na próxima quinta-feira, em confronto direto contra o Palmeiras pela ponta da tabela. O duelo está marcado para as 16h, na Arena Barueri.