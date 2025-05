Corinthians goleia Bragantino e estreia com vitória no Paulista feminino

O Corinthians estreou com o pé direito no Campeonato Paulista feminino de 2025. A equipe goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, pela primeira rodada do Estadual.

As Brabas largaram na frente através de Jhonson, aos 12 minutos da etapa inicial. Com um minuto da etapa final, Yaya ampliou. Vic Albuquerque, aos 12, e Ariel, aos 21, completaram o placar.

O resultado coloca o Timão entre os líderes do Paulistão, ao lado do Santos e do Palmeiras, com três pontos.

A equipe de Lucas Piccinato agora volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Corinthians encara a Ferroviária pela 10ª rodada da competição. A bola rola a partir das 20h (de Brasília) na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

O Bragantino também entra em campo pela liga nacional neste final de semana. O Massa Bruta recebe o América-MG no domingo, às 17h.