Corinthians deve abandonar a Sul-Americana? Comentaristas discordam

O empate entre Corinthians e América de Cali (COL), na Neo Química Arena, deixou os brasileiros em situação delicada na Copa Sul-Americana. No Fim de Papo, Renato Maurício Prado e Paulo Massini discordaram sobre o que o time deve fazer em relação à competição.

Para RMP, o Corinthians deveria deixar a competição de lado, priorizando os torneios nacionais. Já Paulo Massini entende que o time alvinegro tem mais chances na Sul-Americana do que na Copa do Brasil, por exemplo.

RMP: Corinthians não tem elenco para Sul-Americana

O Corinthians deveria passar a considerar a Sul-Americana como ela é: uma competição de segunda categoria. O Corinthians ter caído da Libertadores depois do esforço, da campanha fenomenal de 9 vitórias na reta final do Brasileiro do ano passado, a Sul-Americana não é nem prêmio de consolação. Ainda mais nessa situação horrorosa. O Corinthians deve focar no Brasileiro e na Copa do Brasil. Acabou. O Corinthians não tem elenco para disputar as três competições.

Renato Maurício Prado

Massini: Tem que jogar para ganhar

O Corinthians sempre deixa algo para trás porque não é importante. É a terceira folha salarial do país. Elenco tem. Tem oito volantes. Tem atacantes. O Corinthians sempre deixa algo para lá porque é menos importante que ele. [...] Aí, no Brasileiro, chegar em sexto está bom. Bom para quem? Esse pensamento apequena o Sport Club Corinthians Paulista. Esse pensamento valida gestões completamente maléficas ao clube. O Corinthians precisa reagir. Se tem a Sul-Americana para disputar (e não é o campeonato ideal), [...] tem que jogar e jogar para ganhar.

Paulo Massini

