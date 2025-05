Corinthians assina contrato profissional até 2027 com meia dispensado da base sem jogar

Nesta terça-feira, o Corinthians assinou um contrato profissional com o meia Paulinho (20 anos), que em janeiro deste ano havia sido liberado da base e que não entrou em campo pelo Timãozinho. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão. O novo contrato profissional tem validade até 31 de dezembro de 2026.

Fim de jogo. Corinthians 1 ? 1 América de Cali (??) ?? Memphis#VaiCorinthians pic.twitter.com/rF1xPevYTp ? Corinthians (@Corinthians) May 7, 2025

A contratação consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador teve contrato com a base do Timão de junho de 2024 a janeiro de 2025 e não entrou em campo pelo clube. O meia também passou por clubes do interior de São Paulo, como o Salto FC e o Indaiatuba.

No BID do Corinthians desta terça-feira, também consta a contratação do meia Kawann Desidério, de 20 anos, vindo do Tupã. Ele tem passagem pelo União Suzano, Elosport Capão Bonito e Ponte Preta. O contrato com o Corinthians também é válido até 31 de dezembro de 2026.

Foto: Reprodução / BID

Contenção de gastos

Também nesta terça-feira, segundo o GE, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, assinou um memorando para cortar contratações e promoções em qualquer departamento do clube que não seja o de futebol. A diretoria enviou o documento como uma "suspensão temporária de movimentações funcionais".

A dívida bruta do Timão atingiu os R$ 2.5 bilhões no balanço de 2024. A Comissão de Justiça do clube teria protocolado um pedido de impeachment contra Augusto Melo por gestão temerária, com solicitação de afastamento imediato. Desde janeiro de 2024, início do trabalho do mandatário, os conselheiros do clube já apresentaram quatro pedidos de impeachment contra Augusto Melo.