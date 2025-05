Complicou! O que Corinthians precisa para se classificar na Sul-Americana

O Corinthians tropeçou em casa contra o América de Cali, ontem, e se complicou na briga por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

Com o empate em 1 a 1 em Itaquera, o Corinthians ficou com a terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos. O Huracán lidera a chave, com sete pontos, e pode saltar para dez se vencer o ainda zerado Racing-URU, fora de casa, amanhã (8), pelo complemento da quarta rodada. Já o América de Cali chegou a seis pontos e é o vice-líder da tabela.

O Timão não depende mais de si para avançar às eliminatórias da Sul-Americana. Com mais dois jogos pela frente, a equipe de Dorival Júnior, basicamente, precisa vencer seus próximos adversários (ou ao menos ganhar um e empatar o outro) e torcer para o Huracán e o América de Cali somarem o mínimo de pontos possíveis, especialmente o time colombiano.

Para piorar a situação, o Corinthians é o único que não joga mais diante de sua torcida na reta final da fase de grupos. Os dois jogos restantes do Timão são fora de casa: no Centenário, dia 15 de maio, contra o Racing-URU, e no El Palacio, dia 27 de maio, contra o Huracán.

Vale lembrar que o Corinthians pode se classificar com a segunda posição do grupo. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança diretamente para as oitavas de final. Já os vice-líderes participam dos chamados playoffs, que reúnem os segundos colocados da Sula e os terceiros colocados da Libertadores. Quem avançar nos playoffs, está no mata-mata.

Dentre seus dois concorrentes, o América de Cali faz as duas próximas partidas em casa. Já o Huracán ainda joga diante de sua torcida justamente contra o Corinthians, na última rodada.

Como está hoje a classificação do Grupo C

Huracán - 7 pontos (3 jogos) América de Cali - 6 pontos (4 jogos) Corinthians - 5 pontos (4 jogos) Racing-URU - 0 pontos (3 jogos)

Jogos da 5ª rodada:

América de Cali x Huracán

Racing-URU x Corinthians

Jogos da 6ª rodada

Huracán x Corinthians

América de Cali x Racing

Possível cenário para o Corinthians se classificar em 1º:

Racing ganha do Huracán amanhã

América de Cali e Huracán empatam e Corinthians vence Racing na 5ª rodada

Corinthians vence Huracán na última rodada, independente do resultado do outro jogo

Possível cenário para o Corinthians avançar em 2º: