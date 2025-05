Com estádio do Corinthians, Fifa anuncia sedes da Copa do Mundo feminina no Brasil

A Fifa anunciou nesta quarta-feira as sedes da Copa do Mundo feminina de 2027, disputada no Brasil. As partidas irão ocorrer em Belo Horizonte (Minas Gerais), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Recife (Pernambuco), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Salvador (Bahia) e São Paulo (São Paulo).

Os estádio escolhidos foram: Mineirão, Mané Garrincha, Arena Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã, Arena Fonte Nova e Neo Química Arena, casa do Corinthians. O clube comemorou a decisão em suas redes sociais.

Fumaça branca em Itaquera...? Habemus Copa em 2027! ? A #CasaDoPovo será sede da Copa do Mundo Feminina FIFA 2027?! ?#NeoQuimicaArena pic.twitter.com/Sxj3Q7PCZJ ? Corinthians (@Corinthians) May 7, 2025

Ao todo, 12 cidades foram analisadas pela Fifa desde agosto de 2024 para a definição das sedes. A entidade, porém, entrou em acordo com o Governo do Brasil de que apenas oito cidades iriam sediar o evento. Sendo assim, Belém, Cuiabá, Manaus e Natal foram descartados.

O anúncio foi feito pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas, o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer", disse o dirigente.

"Acompanhei de perto os trabalhos das 12 cidades indicadas pela CBF que se candidataram para sediar o torneio e gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que se dedicaram a tornar esse sonho realidade. As cidades-sede escolhidas pela Fifa já contam com estádios e centros de treinamento modernos para receber jogadoras e torcedores de todo o mundo. Além disso, oferecem uma excelente rede hoteleira e uma infraestrutura urbana eficiente, com sistemas de mobilidade, segurança e serviços públicos prontos para oferecer o que um evento dessa magnitude exige. Porém, sabemos que o nosso principal objetivo como país-sede vai muito além do campo. Em 2027, a nossa Copa do Mundo feminina será um verdadeiro momento de transformação: uma reunião de histórias, vozes e comunidades que reafirmam o poder do esporte como ferramenta de inclusão, igualdade e união social", acrescentou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

As cidades escolhidas agora receberão uma equipe de especialistas da Fifa para dar início à fase de planejamento operacional. Em breve, a Fifa divulgará a tabela de jogos e também a marca oficial do torneio.

? The stage is set! ? The host cities for the #FIFAWWC Brazil 2027 have been confirmed, with the help of some special guests from each city! ??? ? FIFA (@FIFAcom) May 7, 2025

Esta será a primeira vez que a Copa do Mundo feminina será disputada em território sul-americano. O Brasil, por ser o país-sede, já está classificado.

A competição reunirá 32 seleções e deve ser disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. A final será no Maracanã.