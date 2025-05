COB oferece curso gratuito sobre saúde mental para profissionais do esporte

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), por meio do Instituto Olímpico Brasileiro (IOB), lançou na última terça-feira, o curso Saúde Mental no Esporte. A iniciativa, que tem como objetivo promover o tema dentro do meio esportivo e oferecer ferramentas para apoiar esse processo, está disponível gratuitamente para atletas, treinadoras e treinadores, gestoras e gestores esportivos e todos os demais envolvidos com o meio esportivo, na modalidade de ensino a distância (EAD).

"Quanto mais debatermos esse assunto sem preconceitos, maiores as chances de termos um ambiente esportivo mais saudável. Sabemos o quanto é importante equilibrar saúde mental e performance competitiva e ainda bem que hoje em dia é muito mais natural para os atletas e suas equipes falarem sobre isso", afirmou Marco La Porta, presidente do COB.

"O COB tem um compromisso com a promoção da saúde mental e, neste ciclo, vai seguir uma tendência mundial e levar esse trabalho de saúde mental e performance para o entorno do atleta, treinadores e demais profissionais", complementou.

O curso já está disponível e pode ser acessado pela página do IOB: https://www.cob.org.br/cultura-educacao/cursos-do-iob. Ele está estruturado no formato de websérie, com três temporadas, em modalidade de ensino a distância (EAD), e tem carga horária total de duas horas. A participação é gratuita e dá direito a certificado de conclusão.

A formação tem três principais objetivos: apresentar as desordens relacionadas à saúde mental; identificar os fatores de predisposição, manifestações e prevalência dessas desordens em atletas de alto rendimento; e oferecer ferramentas simples para a manutenção da saúde mental e a identificação precoce de possíveis problemas.

O anúncio da criação do curso havia sido feito no dia 16 de abril, por Marco La Porta, durante o evento de renovação do contrato de patrocínio com a farmacêutica Medley. Na ocasião, foi realizada uma mesa-redonda sobre saúde mental no esporte de alto rendimento com a Doutora Ana Corte, chefe médica do COB; Carla Di Pierro, psicóloga da entidade; e as ginastas Júlia Soares e Lorrane Oliveira.