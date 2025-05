Classificação NBA: veja pontuações após o dia 06/05/2025

O Indiana Pacers segue surpreendendo o mundo da NBA e abriu 2-0 diante do Cleveland Cavaliers, time de melhor campanha da Conferência Leste. A vitória na noite de terça-feira (6) veio com bastante emoção.

Com 12 segundos para o fim, os Pacers estavam dois pontos atrás. Foi quando Tyrese Haliburton errou o lance livre, pegou o próprio rebote e converteu o arremesso de três para vencer o jogo e colocar a franquia em grande vantagem no confronto.

Nem mesmo os 48 pontos e nove assistências de Donovan Mitchell foram suficientes. Agora, a série vai para Indianapolis com os Cavs podendo ser eliminado.

Nesmith, Turner, and Haliburton power the @Pacers to a 2-0 lead! Nesmith: 23 PTS, 5 3PM, 4 REB, 3 BLK

Turner: 23 PTS, 8 REB, 5 BLK

Haliburton: 19 PTS, 9 REB, game-winner Series shifts to Indy Friday at 7:30pm/et on ESPN ? pic.twitter.com/aqF9vRALFM ? NBA (@NBA) May 7, 2025

No outro jogo do dia, o Golden State Warriors perdeu Stephen Curry com lesão na coxa no início do segundo quarto mas contou com 24 pontos de Buddy Hield, 18 de Draymond Green e um quase triplo duplo de Jimmy Butler (20 pontos, 11 rebotes e oito assistências) para vencer o Minnesota Timberwolves no Target Center.

Com o triunfo dos Warriors, pela primeira vez na história todos os quatro visitantes venceram o jogo 1 da semifinal de conferência dos playoffs da NBA, já que New York e Denver venceram Boston e Oklahoma, respectivamente.

Buddy, Jimmy, and Draymond step up to secure the Game 1 road win ?@buddyhield: 24 PTS, 5 3PM, 8 REB@JimmyButler: 20 PTS, 11 REB, 8 AST, 2 STL@Money23Green: 18 PTS, 4 3PM, 8 REB, 6 AST, 2 STL GSW/MIN Game 2: Thursday at 8:30pm/et on TNT! pic.twitter.com/lwNeGPQqYG ? NBA (@NBA) May 7, 2025

Resultados do dia 06/05/2025

Cleveland Cavaliers 119 x 120 Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves 88 x 99 Golden State Warriors

Chaveamento e resultados dos playoffs da NBA

Semifinal da Conferência Leste

Cleveland Cavaliers 0 x 2 Indiana Pacers

Boston Celtics 0 x 1 New York Knicks

Semifinal da Conferência Oeste