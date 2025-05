Cerro Porteño x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Cerro Porteño e Palmeiras entram em campo na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no La Nueva Olla, em Assunção, pela quarta rodada da fase grupos da Copa Libertadores.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —para São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná), ESPN (TV fechada), e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras tem 100% de aproveitamento na Libertadores e quer manter a boa fase. A equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo G e já garante a classificação em caso de vitória.

O Alviverde venceu o Bolívar por 3 a 2 na rodada anterior da competição. Pelo Brasileirão, a equipe paulista venceu o Vasco por 1 a 0 no fim de semana.

Já o Certo Porteño vem de um empate em casa e precisa vencer se quiser se manter vivo no torneio. A equipe paraguaia ficou no 2 a 2 com o Sporting Cristal na rodada passada.

Cerro Porteño x Palmeiras -- Copa Libertadores 2025