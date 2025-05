Flamengo leva empate do Central Córdoba e mantém alerta da eliminação

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo iniciou bem, fez gol logo cedo com Arrascaeta e teve o domínio do primeiro tempo. No entanto, o ímpeto desmoronou na etapa final, o Central Córdoba empatou e o 1 a 1 complicou a vida do Rubro-Negro no Grupo C da Libertadores. Os gols foram marcados por Arrascaeta, para os brasileiros, e Verón, para os argentinos.

Como fica agora? - O Flamengo foi aos cinco pontos, três a menos que a líder LDU e que o Central Córdoba, em segundo pelos critérios de desempate. O Deportivo Táchira é o lanterna com zero ponto. Restam duas rodadas e o Rubro-Negro pega LDU e Táchira no Maracanã.

VAR anula dois pênaltis — O VAR trabalhou bem na noite de hoje e anulou dois pênaltis, um para o Flamengo — no primeiro tempo — e outro para o Central Córdoba — na etapa final.

Cebolinha e Plata fora - Lesionados, Everton Cebolinha e Plata sequer viajaram para a Argentina.

Próximo jogo - O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde busca retomar a liderança. Neste sábado, a equipe recebe o Bahia, no Maracanã.

O jogo

O Flamengo começou o jogo organizado. No meio, Gerson e Arrascaeta estavam inspirados e foi numa trama entre eles que o Rubro-Negro abriu o placar. Após o 1 a 0, a equipe seguiu com uma boa postura e poderia ter ampliado. No fim, porém, após uma bobeada de Pulgar, quase sofreu o empate e foi salvo pelo goleiro Rossi, que fez uma defesaça.

De uma maneira inesperada, o Flamengo voltou de uma forma defensiva para o segundo tempo e cometendo muitos erros. O Central Córdoba passou a ter mais posse de bola e a ameaçar mais, principalmente com o ponta Angulo, em noite inspirada. E foi justamente ele que iniciou a jogada do empate e também a do pênalti que depois foi anulado pelo VAR.

Como o empate não era ruim para o time da casa, os argentinos baixaram a guarda depois do 1 a 1, mas o Flamengo seguiu sem inspiração para buscar a vitória. O resultado complica a vida do Rubro-Negro na competição.

Gols e lances

Gol dele de novo! - Vivendo seu melhor início de temporada desde que chegou ao Flamengo, Arrascaeta deixou o dele logo aos nove minutos do primeiro tempo quando tabelou com Gerson e recebeu na medida do Coringa. O uruguaio invadiu a área e deu uma cavada sutil com sua habitual categoria.

Perdeu gol incrível — Arrascaeta poderia ter feito mais um aos 24, quando Léo Pereira deu um chutão para frente, Gerson ganhou pelo alto de cabeça e tocou para o uruguaio que estava livre. Ele arrancou, ficou cara a cara com o goleiro, mas chutou fraco, o que facilitou a defesa do goleiro Aguerre.

Rossi salva! - Aos 33, Erick Pulgar bobeou, perdeu a bola, e Abascia teve a chance de empatar. Ele chutou forte, mas o goleiro Rossi fez uma defesaça!

Central empata - O Central Córdoba chegou ao empate aos 15 minutos do segundo tempo quando Danilo errou na saída de bola, tomou uma bagunçada de Angulo na linha de fundo, e Verón, de cabeça, escorou para o fundo do gol.

FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA 1 X 1 FLAMENGO

Local: Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, na Argentina

Competição: Libertadores (fase de grupos)

Data e hora: 7 de maio de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Marcia Castillo (CHI)

VAR: Benjamin Saravia (CHI)

Cartões amarelos: Arrascaeta, Ayrton Lucas (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Arrascaeta, aos 9 minutos do primeiro tempo (FLA); Verón, aos 15 minutos do segundo tempo (CEN)

Central Córdoba: Aguerre, Moyano, Abascia, Rivero e Cufré; Galván (Glaby), José Florentín e Quagliata (Verón); Perelló (Alfonso), Heredia (Iván Gómez) e Angulo (Fernando Martínez). Técnico: Omar de Felippe.

Flamengo: Rossi, Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Allan), De la Cruz (Luiz Araújo), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís.