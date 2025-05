Central Córdoba x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo pela Libertadores

Central Córdoba e Flamengo se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Único, em Santiago Del Estero (ARG), pela 4ª rodada da fase grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —exceto para São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná) e Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Rubro-Negro quer dar o troco. As duas equipes se enfrentaram no Maracanã e os argentinos, de forma surpreendente, saíram com a vitória por 2 a 1.

O Central Córdoba lidera o Grupo C e praticamente garante a classificação em caso de vitória. A equipe argentina venceu o Deportivo Táchira por 2 a 1 na rodada anterior.

Já o Flamengo precisa da vitória para se manter firme na briga pela classificação. A equipe de Filipe Luís vem de um empate em 0 a 0 contra a LDU, em Quito.

Central Córdoba x Flamengo -- Copa Libertadores 2025