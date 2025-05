Casagrande: André Silva deixa o São Paulo mais ágil e menos previsível

A presença de André Silva dá mais mobilidade ao São Paulo e deixa o time menos previsível, analisou o colunista Walter Casagrande Jr. no UOL News Esporte desta quarta (7).

Casão elogiou a atuação decisiva de André Silva contra o Alianza Lima, fora de casa, na Libertadores.

Mesmo quando estava o Calleri, ele estava entrando bem nas partidas. O André entrava, decidia o jogo; o André entrava, se movimentava e fazia gol. Ele tem muito mais mobilidade do que o Calleri.

Com o Calleri, o jogo fica muito mais centralizado nele porque ele gosta de encostar no zagueiro e receber a bola de frente. O André cai pra direita, cai pra esquerda, volta, abre espaço, se posiciona, se movimenta — ele participa da manobra.

A entrada do André deu pro São Paulo mais movimentação e mobilidade do meio pra frente. É uma característica dele, do jogador, ele é assim. E ele fez com que o São Paulo ficasse com mais mobilidade e menos previsível pro adversário marcar.

Casagrande

Para Casão, a movimentação de André Silva como homem de referência na área confunde a marcação adversária e ajuda os meias e pontas que se aproximam.

O atacante é o artilheiro do Tricolor na temporada, com 10 gols.

Não é uma crítica ao Calleri, não é que o André é muito melhor que o Calleri, não é isso. O estilo do Calleri é aquele e para o zagueiro, muitas vezes, é melhor você pegar um centroavante mais fixo do que o cara que fica mexendo pra lá e pra cá e sai, que você fica meio perdido.

Talvez seja a maior virtude do André essa questão da mobilidade e de se posicionar bem.

Casagrande

