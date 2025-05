Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser suspenso por até dois anos

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, pode ser suspenso do futebol por até dois anos. Indiciado pela Polícia Federal no início de abril, o atacante do Rubro-Negro agora é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça do Desporto (STJD). A informação é do UOL.

Bruno Henrique é suspeito de estar envolvido em um caso de manipulação, onde o jogador teria recebido um cartão amarelo de propósito na partida contra o Santos, no Brasileirão 2023. A punição teria beneficiado o irmão do atleta, Wander Nunes Pinto Junior, que foi previamente avisado sobre a advertência e apostou no lance.

O presidente do tribunal, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, abrirá inquérito para continuar a investigação de Bruno Henrique. O atacante deverá ser enquadrado no artigo 243, que trata de casos de manipulação. A pena prevista é de seis meses até dois anos. Apesar de indiciado, o jogador deve permanecer liberado até o julgamento.

Pessoas ligadas ao Bruno Henrique também foram indiciadas. O irmão Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima, esposa de Wander, e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso, também serão julgados.

Enquanto o julgamento não é feito, o Flamengo continua se preparando para a continuidade da temporada. O Rubro-Negro está na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras.

A equipe de Filipe Luís volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), quando o Flamengo recebe o Bahia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.