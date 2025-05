Bruno Blindado aposta tudo no UFC 315: "F***, vou buscar o nocaute e pronto"

O peso-médio (84 kg) brasileiro Bruno 'Blindado' Silva retorna ao octógono neste sábado (10), no UFC 315, em Montreal (CAN), com o objetivo de encerrar uma sequência negativa e reencontrar o caminho das vitórias na maior organização de MMA do mundo. Com um cartel de 23 triunfos e 12 reveses, ele mede forças com o canadense Marc-André Barriault em um confronto que pode ser determinante para seu futuro na companhia.

Blindado estreou no Ultimate com três vitórias empolgantes, incluindo nocautes sobre Jordan Wright e Brad Tavares, mas viu sua trajetória desandar com quatro derrotas consecutivas. A mais recente ocorreu em outubro de 2024, quando foi superado por decisão unânime diante de Ismail Naurdiev. Mesmo em baixa, o brasileiro recebeu uma nova chance do UFC, o que considera um verdadeiro "bônus" em sua carreira.

"Essa luta foi um bônus. Foi uma conversa que eu tive com o UFC porque eu nem ia ter essa luta mais. Confiaram na gente, sabiam que alguma coisa estava errada e veio essa luta. Eu vou ser sincero para você, se tem uma coisa que eu não estou pensando é em contrato. Essa luta é muito pessoal para mim. É muito por mim, pelo que eu vivi, pelo que eu passei e pela minha equipe. Cara, o clima que ficou depois da minha última luta, era clima de velório. Não tínhamos clima para nada ali", disse o atleta em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Conhecido pelo estilo agressivo e pelo poder de nocaute, o lutador da equipe Evolução Thai quer provar que ainda tem espaço na elite da categoria. O duelo contra Barriault é visto como uma chance de redenção.

"Não tinha explicação do que eu estava vivendo ali. E eu sabia. Mas a equipe começou a entender. Agora, falei com o Dida, tenho mais duas lutas no contrato. No UFC é loucura, se eu meter um nocaute pode ser que eles renovem, pode ser que eles me demitam, pode ser que eles queiram que faça mais uma. Eu estou pensando no quê? Nocautear essa e a próxima. Aí eu penso em contrato, mas agora, f***. Vou buscar o nocaute e pronto", exaltou Blindado.

Brasil no UFC 315

O evento deste sábado (10), em Montreal, será liderado pela disputa de cinturão dos meio-médios entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. Além da luta principal, o card promete fortes emoções para os fãs brasileiros. No card principal, José Aldo encara Aiemann Zahabi, e Natália Silva enfrenta a campeã Alexa Grasso. Já nas preliminares, Jéssica 'Bate-Estaca' duela com Jasmine Jasudavicius, enquanto Bruno Blindado busca redenção contra Marc-André Barriault.

