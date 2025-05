Brasil vence o Uruguai e se classifica à próxima fase do Sul-Americano feminino sub-17

O Brasil venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta quarta-feira, pela terceira rodada da primeira fase do Sul-Americano feminino sub-17, no Estádio Francisco Rivera Escobar, no Valle del Cauca, na Colômbia. O gol do triunfo foi marcado por Allyne.

Com o resultado, a Seleção Brasileira se classificou à próxima fase da competição, com 100% de aproveitamento. A equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, com nove pontos. Do outro lado, o Uruguai aparece uma posição abaixo, com três unidades.

O Brasil fecha a primeira fase nesta sexta-feira, contra o Equador, líder da chave, às 18h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Uruguai enfrenta o Peru.

O gol da Seleção Brasileira saiu aos 31 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Allyne cabeceou para o fundo das redes.