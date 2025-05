Belal Muhammad descarta luta com Makhachev e mira status de bicampeão no UFC

Desde que Islam Makhachev passou a manifestar seu desejo de subir para os meio-médios (77 kg) e buscar um segundo cinturão no UFC, Belal Muhammad - campeão da categoria de cima - automaticamente se tornou um possível alvo do russo. Há, porém, uma relação amistosa e de respeito entre os dois atletas, que frequentemente treinam juntos, no meio do caminho dessa eventual superluta. Mas tal confronto, apesar de despertar o interesse dos fãs de MMA, nunca irá sair do papel. E quem garante isso é uma das partes envolvidas.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Belal rechaçou a possibilidade de medir forças contra o pupilo de Khabib Nurmagomedov, a quem, inclusive, atribuiu a alcunha de "irmão", dado a proximidade dos dois durante os treinos. Disposto a também aumentar seu próprio legado na empresa, assim como Makhachev, o wrestler de origem palestina abriu o jogo e revelou que pretende se testar futuramente entre os pesos-médios (84 kg), de olho no status de bicampeão dentro do Ultimate.

"Eu não lutaria contra o Islam. Acho que não vale a pena para mim lutar com ele. Eu o considero um irmão, um amigo. Eles (Islam e Khabib) me ajudaram tanto. Eu consideraria subir para os pesos-médios. Não vejo o campeão de lá (DDP) como um cara que pode me vencer. Acho que poderia vencer todos esses caras. Depois de mais algumas vitórias nos meio-médios, eu vou subir e serei bicampeão. Eu diria que com mais duas ou três (vitórias), eu posso subir para os médios", explicou Muhammad.

Recado direto para Islam

Ciente de que Makhachev está de olho em sua luta no UFC 315 deste sábado (10) contra Jack Della Maddalena, Belal se antecipou e aconselhou o wrestler do Daguestão a começar seu camp para uma eventual próxima defesa de título dos pesos-leves. Isso porque Muhammad sequer considera a possibilidade de ser superado pelo desafiante australiano no 'main event' do show sediado no Canadá.

Um triunfo de Maddalena 'destravaria' a categoria de cima para Islam subir sem peso na consciência e buscar o bicampeonato. Caso Belal tenha o braço erguido, entretanto, o russo provavelmente teria que defender seu status de campeão até 70 kg mais uma vez - talvez contra Ilia Topuria no UFC 317, na Semana Internacional da Luta, que ainda não conta com uma atração principal anunciada.

Entre acordos, amizades e cinturões, a luta principal do UFC 315 ganha ainda mais importância, visto que pode afetar - mesmo que indiretamente - o futuro de até três categorias de peso distintas dentro do Ultimate: peso-leve, meio-médio e peso-médio. Além, claro, de possivelmente destravar o próximo passo de algumas das principais estrelas da empresa, como Makhachev, Topuria e até mesmo Charles 'Do Bronx'.

