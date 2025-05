Bahia pode carimbar vaga nas oitavas da Libertadores em duelo decisivo contra o Nacional

O Bahia está a um passo de fazer história na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova, o time baiano encara o Nacional-URU pela quarta rodada do Grupo F, em jogo que pode selar sua classificação antecipada às oitavas de final - fase que o clube não alcança desde 1989.

Líder da chave com sete pontos, o Bahia chega embalado por uma campanha sólida e invicta no chamado 'grupo da morte'. Na última rodada, venceu o Atlético Nacional por 1 a 0, também em casa, e abriu vantagem na briga por uma das vagas. Agora, uma nova vitória colocará o time em situação muito confortável - e dependendo de uma combinação simples de resultados, pode até confirmar matematicamente sua classificação com duas rodadas de antecedência.

Do outro lado, o tradicional Nacional vive um momento de crise. Lanterna do grupo com apenas um ponto, os uruguaios ainda não venceram na competição. O único respiro veio na rodada passada, quando arrancaram um empate por 3 a 3 com o Internacional, em Porto Alegre. Mesmo assim, o desempenho preocupa, e o clube chega pressionado a Salvador.

A situação do Grupo F segue embolada, mas com o Bahia em vantagem: o Internacional é o segundo colocado, com cinco pontos, seguido pelo Atlético Nacional, que tem três.

O Bahia deve manter a base da equipe que venceu o Botafogo no último fim de semana, mesmo com uma dúvida importante no elenco. O lateral-direito Gilberto, desfalque nos dois últimos jogos devido a uma lesão na coxa, ficou apenas na academia nesta terça-feira e tem presença incerta para o duelo contra o Nacional. Caso não tenha condições, Erick deve continuar como titular na posição.

No ataque, a principal indefinição está no comando ofensivo: Willian José e Lucho Rodríguez disputam a vaga de centroavante. Rogério Ceni tem dado sinais de confiança na estrutura que vem apresentando bons resultados, e não deve promover mudanças drásticas. O técnico tem priorizado equilíbrio entre solidez defensiva e agressividade no ataque, o que vem funcionando bem até aqui na Libertadores.

Um dos pilares do meio-campo tricolor, o meia Cauly destacou a importância do duelo e a expectativa de uma partida equilibrada. "A gente também vive bom momento. Vai ser um jogo de altíssimo nível. Já jogamos lá contra eles e sabemos que é uma equipe muito difícil de se jogar. Duas equipes vivendo bom momento. É manter essa pegada, a confiança, para sair com três pontos." A vitória pode consolidar o ótimo momento da equipe e recolocar o clube entre os protagonistas do continente.

Já o Nacional deve ir a campo com uma formação bastante próxima da que empatou com o Internacional na rodada passada. A referência no ataque é o atacante Vargas, que passou pelo futebol brasileiro e conhece bem o estilo de jogo dos adversários. Com velocidade e boa movimentação, ele é uma das esperanças da equipe para surpreender fora de casa.

O técnico Pablo Peirano reconhece o momento difícil vivido pelos uruguaios, mas confia na resposta do grupo: "Sabemos da pressão e da dificuldade, mas também conhecemos o peso da nossa camisa. Precisamos competir com intensidade e inteligência para buscar o resultado", afirmou em entrevista antes do embarque para Salvador.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X NACIONAL

BAHIA - Marcos Felipe; Erick David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Cauly, Willian José (Lucho Rodríguez) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

NACIONAL - Mejía; Rodríguez, Coates, Millán, Báez; Oliva, Boggio, Villalba, Recoba; Petit, Vargas. Técnico: Pablo Peirano.

ÁRBITRO - Yael Falcon (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).