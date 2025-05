Bahia leva virada em casa e perde chance de encaminhar vaga; Inter agradece

O Nacional-URU venceu o Bahia de virada nesta quarta-feira por 3 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Morales, Nico López e Millán, pelo Nacional, e Jean Lucas, pelo Bahia, marcaram os gols do confronto. Esta foi a primeira vitória do Nacional na fase de grupos, se mantendo agora na terceira posição com quatro pontos no grupo F. O Bahia ainda é o líder, com sete pontos, mas pode ser ultrapassado se o Inter bater o Atlético Nacional nesta quinta.

O Bahia poderia ter encaminhado vaga nas oitavas do torneio em caso de triunfo sobre o Nacional. Os brasileiros teriam chegado a dez pontos e só poderiam perder a passagem à próxima fase em caso de uma combinação de resultados.

As equipes voltam a campo pela Libertadores na próxima semana: enquanto o Bahia vai à Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional na quarta-feira, às 19h (de Brasília), o Nacional recebe o Internacional no Uruguai no dia seguinte, no mesmo horário.

Como foi o jogo

O Bahia conseguiu as melhores oportunidades do confronto, mas não aproveitou para sair na frente. O Nacional teve uma chance de muito perigo, com Nico López, mas parou em bela defesa de Marcos Felipe. O elenco brasileiro somou maior posse de bola na primeira etapa (70% contra 30%), além de mais finalizações perigosas, que quase se converteram em gols.

Na segunda etapa, o rendimento dos brasileiros caiu muito, e o Bahia sofreu a virada. Com pouco aproveitamento nos 45 minutos finais, o elenco de Ceni não soube se organizar para evitar os bons contra-ataques criados pelo Nacional. O gol de empate aconteceu em bola aérea e falha defensiva, enquanto os tentos da virada ocorreram através da velocidade uruguaia.

Gols e destaques

Erick Pulga teve ótima chance de abrir o placar. Após belo passe de Caio Alexandre, o ponta-esquerda do Bahia foi de encontro com o lançamento, invadiu a grande área e acabou sendo travado por Morales na hora da finalização.

Marcos Felipe salvou o Bahia. O goleiro do elenco brasileiro, atento, saiu bem do gol para fechar o ângulo e não deixar com que Nico López convertesse ótima oportunidade de finalização.

Willian José quase fez de cabeça. O atacante deixou a bola com Erick, que cruzou novamente para o centroavante. Pelo alto, a finalização acabou defendida pelo goleiro Mejía.

Bahia fez belo gol no começo do segundo tempo! Caio Alexandre caminhou pelo meio de campo sem marcação e encontrou Willian José na entrada da grande área. O centroavante deu lindo passe para Jean Lucas, cara a cara, finalizar e fazer o primeiro dos brasileiros, aos 2 minutos da segunda etapa.

Os uruguaios buscaram o empate! Nico López cobrou escanteio e a bola caiu para, sozinho, Morales finalizar e empatar o confronto, aos 11 minutos. Rogério Ceni ficou muito irritado com a liberdade do lateral ao receber o passe.

Nico López ficou muito perto de ampliar. Após falha defensiva do Bahia, o meia do Nacional finalizou com categoria e obrigou Marcos Felipe a espalmar para fora.

Golaço de Nico López para virar o jogo! Em contra-ataque letal, Villalba superou a marcação e soltou a bola com o camisa 7 do Nacional. Com muita calma, fingiu finalização, deixou David Duarte no chão e chutou para colocar os uruguaios na frente, aos 24 minutos.

Mais um de contra-ataque do Nacional! Novamente na velocidade, Villalba conseguiu vencer na corrida e soltou para o defensor no meio da grande área, que apenas afundou para dentro das redes do Bahia e ampliou o placar, já aos 41 minutos.

Ficha técnica

Bahia 1 x 3 Nacional-URU

Competição: Quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, Bahia

Data e hora: 07 de maio de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG)

Assistentes: Pablo González e Sebastián Raineri (ARG)

VAR: Nicolás Lamolina (ARG)

Gols: Jean Lucas, aos 2'/2ºT, Morales, aos 11'/2ºT, Nico López, aos 24'/2ºT, Millán, aos 41'/2ºT

Amarelos:

Bahia: Marcos Felipe; Erick, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Ademir) e Cauly; Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

Nacional-URU: Mejía; Morales, Calione, Coates, Millán e Báez; Oliva, Boggio, Villalba e Recoba (Diego Romero); Nico López. Técnico: Pablo Peirano