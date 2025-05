Autor do gol do Flamengo, Arrascaeta lamenta empate contra o Central Córdoba

O Flamengo segue em situação complicada na Libertadores. Os rubro-negros ficaram no empate por 1 a 1 com o Central Córdoba, nesta quarta-feira, no Estadio Único Madre de Ciudades, na Argentina.

O meio-campista Arrascaeta abriu o placar para os cariocas. No entanto, a equipe cedeu o empate aos donos da casa no segundo tempo. Ele lamentou o resultado e admitiu a atuação abaixo do ideal mais uma vez.

"A verdade é que este ponto é muito pouco. Sabíamos que era uma partida difícil e erramos em muitos pontos. Sabemos que não fomos bem, assim como não foi contra o Cruzeiro", disse.

Final de partida. Flamengo empata com o Central Córdoba em 1 a 1 na Argentina.#fimdejogo pic.twitter.com/eGkIrAr9Jj ? Flamengo (@Flamengo) May 8, 2025

O Flamengo foi a cinco pontos no Grupo C da Libertadores, na terceira posição. Os cariocas estão três atrás de LDU-EQU e Central Córdoba. Com isso, os rubro-negros têm a obrigação de vencer as duas últimas partidas para ter chance de avançar na competição.

A equipe comandada por Filipe Luís volta a campo na próxima quinta-feira, contra a LDU, no Maracanã.