Arrascaeta tem melhor início desde que chegou ao Fla e é trunfo na Liberta

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em jogo de caráter decisivo para as pretensões na Libertadores, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba hoje, às 21h30 (horário de Brasília), na Argentina, tendo como trunfo Arrascaeta, que em 2025 tem seu melhor início de ano desde que chegou ao Rubro-Negro.

Artilheiro e garçom

Arrascaeta soma oito gols e cinco assistências nos 19 jogos que atuou pelo Fla até aqui. Ele tem ainda 13 participações diretas em gols na temporada. O meia é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com seis gols e o vice em assistências.

O ano em que ele chegou mais próximo até este número de partidas foi em 2021, quando fez sete gols e deu seis assistências.

Já a melhor temporada inteira de Arrascaeta pelo Flamengo foi em 2019, no ano da chegada, quando fez 18 gols e deu 19 assistências.

Arrascaeta é o jogador com mais participações em gols nas 6 primeiras rodadas do @Brasileirao em todas as edições da nossa base de dados!



? 6 jogos

? 6 gols (!)

3 assistências (!)

? 9 participações em gols (!)

? 52 mins p/ participar de gol (!)

4 grandes? pic.twitter.com/Low0npyAoP ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 5, 2025

'Poucos estrangeiros que pisaram no Brasil fazem o que ele faz'

Ex-companheiro de equipe de Arrascaeta, Filipe Luís é fã declarado do uruguaio. O agora treinador o classifica como um dos melhores estrangeiros que já passaram pelo futebol brasileiro e enalteceu a escolha do jogador em permanecer no país por tanto tempo.

Arrascaeta é um tipo de jogador que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente, faz a diferença. Já falei muitas vezes e vou falar de novo: um jogador desse nível escolheu passar os melhores anos de sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito. Vão vir momentos ruins e cobranças, mas são poucos os estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz

Filipe Luís, após Arrascaeta fazer dois gols sobre o Grêmio

Lesão nas Eliminatórias

Arrascaeta sofreu uma lesão muscular em março, quando defendia o Uruguai nas Eliminatórias da Copa. A contusão aconteceu durante a partida contra a Argentina, dia 21 de março. Em função disso, foi cortado do segundo jogo, contra a Bolívia.

Ao retornar ao Brasil, ficou de fora da estreia do Fla no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional. Em seguida, porém, ele se recuperou e não apresentou mais lesões, mas sempre tendo os cuidados do departamento médico em relação ao controle de carga.

Esperança do Fla contra o Central Córdoba

Arrascaeta é a esperança do Flamengo na decisiva partida de hoje contra o Central Córdoba. Com apenas quatro pontos, o Rubro-Negro está em terceiro no Grupo C da Libertadores. Os argentinos lideram com sete e os equatorianos da LDU estão em segundo com cinco.

O meia foi poupado semana passada da viagem para São Luís, no Maranhão, onde o Fla venceu o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. No último domingo, porém, ele foi a campo na derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, em Belo Horizonte (MG), quando fez um golaço.

Os primeiros 19 jogos de Arrascaeta pelo Fla ano a ano

2019 - 5 gols e 3 assistências

2020 - 4 gols e 4 assistências

2021 - 7 gols e 6 assistências

2022 - 6 gols e 6 assistências

2023 - 3 gols e 5 assistências

2024 - 3 gols e 5 assistências

2025 - 8 gols e 5 assistências