Análise: São Paulo mostra maturidade e incorpora espírito copeiro na Libertadores

O São Paulo conquistou uma importante vitória sobre o Alianza Lima nesta terça-feira, por 2 a 0, em Lima, no Peru, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, o Tricolor alcançou um feito inédito em sua história na competição e encaminhou a ida para as oitavas e final.

Até então o São Paulo jamais havia vencido três jogos consecutivos fora de casa na Libertadores. O Tricolor também chegou a 13 partidas de invencibilidade no torneio, somando oito vitórias e cinco empates. 12 delas contaram com o comando de Zubeldía.

Embora não tenha apresentado um futebol brilhante nos três jogos como visitante nesta fase de grupos da Libertadores, o São Paulo foi eficiente o bastante para voltar para casa com os três pontos. O Tricolor, inclusive, foi dominante o suficiente para assegurar resultados até mais confortáveis dos que assegurou.

Em uma competição com tantos ingredientes que vão além de aspectos técnicos ou táticos, o São Paulo vai mostrando uma maturidade de chamar atenção. Depois de cair nos pênaltis para o Botafogo, que se sagraria campeão, nas quartas de final, no ano passado, a equipe comandada por Luis Zubeldía tem provado que pode sonhar alto.

Esse espírito "copeiro", de administrar a vantagem construída nos jogos, saber a hora de se expor, sentir o momento das partidas, será fundamental para que o São Paulo, que não tem o melhor elenco entre os clubes que disputam a Libertadores, veja o título como um objetivo possível.

Ainda há um longo caminho pela frente, o São Paulo ainda precisa melhorar em muitos aspectos, como a letalidade no ataque. O time segue criando bastante na Libertadores, tem encontrado espaços no setor ofensivo, mas pecado em muitas conclusões de jogadas. Ainda assim, o que o Tricolor vem construindo nesta primeira fase deve ser enaltecido.