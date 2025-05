Zubeldía valoriza mentalidade do São Paulo e mira sequência: 'Sabemos onde queremos chegar'

Invicto no Campeonato Brasileiro e com campanha sólida na Libertadores, o São Paulo vive um momento de confiança. Após mais uma vitória no torneio continental, o técnico da equipe evitou olhar para o que já passou e preferiu projetar os próximos passos, destacando a evolução mental do grupo e a necessidade de manter o foco nas competições.

"Acho que o que está acontecendo com o André e com muitos jogadores também, é que estão tendo uma mentalidade consistente", avaliou. "No último jogo percebi ele e o Ferreira um pouco mal pelo pênalti, e hoje fizeram um jogo muito bom. Isso mostra que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir, e isso é para todos. Estamos todos alinhados pelos objetivos."

Com dez pontos no Grupo B da Libertadores, o São Paulo encaminhou a classificação às oitavas de final e agora volta as atenções ao Brasileirão. O comandante destacou o peso da maratona nacional, mas apontou que o time está se preparando para lidar com os diferentes contextos.

"O Brasileirão é uma maratona. O Brasil é um país muito grande, muda a temperatura, são equipes de quartas de final da Libertadores. Imagine como é difícil", comentou. "Na Libertadores jogamos contra os melhores representantes de outros países, mas estamos acostumados com times difíceis, porque jogamos contra times difíceis a cada três dias."

Mesmo reconhecendo oscilações durante a partida, o técnico demonstrou satisfação com a identidade de jogo apresentada. "Com a bola tivemos melhores momentos, piores momentos, mas fizemos o futebol que sentimos. Campo aberto, com espaço, trabalhando por dentro em alguma situação, com Alves, Marcos... Esse é o nosso futebol."

Ele também reforçou o valor simbólico da Libertadores para o clube. "Se estou feliz? Estou muito feliz pelo São Paulo, porque a Copa Libertadores para nós significa algo importante. É importante ter agora dez pontos. Vamos pouco a pouco avançando."

A confiança demonstrada pelo treinador se estende à torcida, que, segundo ele, tem motivos para se empolgar com a postura do time. "Eles devem estar muito contentes agora, porque sabem da importância da Libertadores", afirmou.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 17h30, para enfrentar o Palmeiras, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.