Zubeldía revela 'trabalho silencioso' que São Paulo fez para vencer Alianza

O técnico Luis Zubeldía comemorou o sucesso de um 'trabalho silencioso' tático feito pelo São Paulo para vencer o Alianza Lima por 1 a 0 na noite desta terça-feira.

Entrada de Cédric. "Estrategicamente as partes mais difíceis eram duas: a troca do extremo Castillo e do lateral, por isso precisávamos fechar espaço com Cédric, Alisson e Ferraresi. Eles queriam entrar por ali para jogar com os extremos, essa é a força deles. Quando quiseram fazer isso, estávamos preparados".

Trabalho silencioso. "Quando Guerrero queria utilizar a atração como terceiro homem, sempre Ruan ou Alan estava muito perto para não deixá-lo jogar fácil. Esse trabalho silencioso, que por aí não se vê, foi muito importante. Outro importante foi André e Alves que trabalharam paralelos e não verticais, para não deixar os zagueiros saírem fácil, que tivessem que trocar passes para trás. Com bola, tivemos melhores e piores momentos, mas trabalhamos para frente, com espaço, isso é nosso futebol. Estou feliz porque a Copa Libertadores pra nós é importante."

Erro assumido no Morumbis. "No (jogo do) Brasil eu me equivoquei em desorganizar uma parte que estávamos fazendo bem. O rival encontrou o gol e cresceu psicologicamente e nós em casa pensávamos que estávamos mais perto do terceiro gol do que do que do 2 a 1, mas a Copa Libertadores tem isso. Quando um pensa que tem o jogo controlado, em três minutos se descontrola todos. Nesse jogo, a troca que fiz não deu certo e foi 100% erro meu".

Confira outras respostas de Luis Zubeldía em entrevista coletiva:

Sequência de vitórias

"Muito contente porque ganhamos de uma boa equipe como visitante. Voltaram alguns jogadores, mas uma coisa é voltar e outra é estar apto para jogar desde o inicio. A decisão não era fácil porque nós encontramos uma forma de poder trabalhar as partidas. Hoje não foi exceção. Fizemos uma boa partida. Fiquei contente pelos jogadores, pelo estafe, pela diretoria e pelos torcedores. Copa Libertadores não é fácil e sabemos que queremos avançar a passos firmes. Demos um bom passo hoje para ficar à frente no grupo contra uma equipe boa. É uma alegria pra nós."

André Silva

"O que está acontecendo com André, com outros também, é que estão tendo uma mente consistente. Por quê? Porque no último jogo ficaram ele e Ferreirinha um pouco mal pelo pênalti e hoje fizeram um jogo muito bom. Isso marca que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir e é para todos: para Luciano, para Lucas, para volta de Pablo Maia, para Bobadilla que entrou, para Ruan de zagueiro, para Arboleda voltando. Estamos alinhados com nossos objetivos."

Diferenças entre os dois jogos

"Na primeira parte, Alianza teve situações. Os jogadores que coloquei em campo são diferentes. Em casa, colocamos dois extremos e um atacante, um 4-2-4. Aqui, completamente diferente: colocamos um terceiro volante, meia-atacante, e um lateral para controlar a situação e atacar por aquele lado. O perfil dos jogadores nos permitiu não ceder espaço em transição e estar sempre ocupando os espaços que o Alianza queria ganhar. Controlamos assim o que não pudemos controlar no Morumbis."