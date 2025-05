Zubeldía elogia atuação do São Paulo e mostra otimismo: "Sabemos onde queremos ir"

Luis Zubeldía deixou o estádio Alejandro Villanueva satisfeito após a vitória do São Paulo sobre o Alianza Lima, por 2 a 0, nesta terça-feira, em Lima, no Peru, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Passada a partida, o treinador foi só elogios aos seus comandados, que alcançaram um feito inédito ao emplacarem três triunfos consecutivos na competição.

"No último jogo os atletas saíram um pouco mal pelo pênalti perdido e hoje eles fizeram um jogo muito bom. Então isso marca a mentalidade da equipe, que está sendo firme. Nós sabemos onde queremos ir. Isso serve para todos, para Luciano, Lucas, agora está voltando Pablo Maia, Bobadilla que hoje entrou, Ruan que está jogando de zagueiro, Arboleda revezando também. Estamos todos alinhados pelos vários objetivos e hoje demos um passo importante", disse Zubeldía.

Com o resultado, o São Paulo foi a dez pontos, ampliando sua vantagem na liderança do Grupo D da Libertadores e pode confirmar sua classificação antecipada para as oitavas de final caso o Talleres vença o Libertad nesta quinta-feira.

"Se estou muito feliz? Estou feliz pelo São Paulo, porque a Libertadores para nós significa algo importante. Temos dez pontos e vamos pouco a pouco avançando", prosseguiu.

Contra o Alianza Lima o São Paulo também se redimiu do empate frustrante no duelo no Morumbis, em que abriu 2 a 0 mas viu o rival peruano encontrar dois gols para estragar a festa tricolor. Desta vez, o técnico Luis Zubeldía soube neutralizar melhor os pontos fortes do adversário.

"Acho que no Brasil me equivoquei em uma parte que estávamos fazendo bem, e o rival psicologicamente cresceu depois que marcou o gol. Como mandantes ficamos nervosos com isso. Libertadores tem isso. Quando você pensa que tem o jogo controlado, em três ou quatro minutos muda tudo. Foi uma troca que não executei muito bem e foi 100% erro meu", admitiu Zubeldía.

"Os intérpretes que coloquei em campo hoje são diferentes. No Morumbis, coloquei dois extremos e um atacante como Luciano, jogamos num 4-2-4. Aqui foi completamente diferente, colocamos um terceiro volante, um meia-atacante e um lateral para controlar a situação e atacar por aquele lado também. O perfil dos jogadores permitiu que ocupássemos os espaços que o Alianza Lima queria explorar. Assim, controlamos o que não pudemos controlar no Morumbis", concluiu.