Zubeldía define São Paulo para Libertadores e deixa joia de Cotia no banco

O São Paulo está definido para enfrentar o Alianza Lima (PER) na noite desta terça-feira, às 19h, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O técnico Luis Zubeldía deixa a jovem revelação Lucas Ferreira no banco de reservas e opta por Cédric na segunda linha.

O Tricolor está definido com: Rafael; Ferraresi, Ruan, Alan Franco e Enzo Diaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Cédric, Ferreirinha e André Silva.

Além de Lucas Ferreira, o banco de reservas conta com nomes grandes como Lucas e Luciano. O camisa 7 voltou a ficar à disposição no último jogo e também iniciou no banco.

O time do Morumbis lidera do grupo D da competição com sete pontos ganhos. O Alianza Lima é o terceiro com quatro pontos, enquanto o Libertad (PAR) tem seis. Uma vitória encaminha encaminha a vaga são-paulina.