Wirtz informa Bayer Leverkusen sobre vontade se transferir ao Bayern de Munique, diz jornal

Uma das grandes joias da Alemanha, o meia Florian Wirtz pode estar de saída do Bayer Leverkusen. O jogador teria informado o técnico Xabi Alonso que quer se transferir ao Bayern de Munique na próxima temporada, de acordo com informações do jornal alemão Bild.

Wirtz estaria disposto a recusar propostas tentadores de Manchester City e Real Madrid para ir ao clube de Munique. O pai do jogador, inclusive, estaria em contato com o Bayern há alguns meses, tentando negociar o meia, que possui contrato com o Leverkusen até 2027.

Por sua vez, Xabi Alonso é tido como um dos principais sucessores de Carlo Ancelotti no Real Madrid. O treinador espanhol teria o desejo de levar Wirtz ao Bernabéu, mas o alemão está muito convencido de jogar pelo Bayern.

Wirtz estreou pelos profissionais do Bayer Leverkusen em 2020. Nesta temporada, o meia disputou 43 jogos, marcando 16 gols e dando 13 assistências. Em 2024, o jogador foi peça chave na conquista do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.