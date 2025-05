Wild supera o quali e jogará a chave principal do Masters 1000 de Roma

Thiago Wild estará na chave principal do Masters 1000 de Roma. Nesta terça-feira, o brasileiro garantiu a sua classificação ao avançar na última etapa do qualificatório do torneio italiano.

Diante do holandês Jesper de Jong, responsável pela eliminação de João Fonseca em Estoril na semana passada, Thiago Wild obteve uma vitória difícil. Em dois sets equilibrados, o brasileiro ganhou por 7/6(5) e 6/4.

O Brasil estará, portanto, com dois tenistas na chave principal de Roma. Além de Thiago Wild, João Fonseca foi confirmado para o evento.

Outros dois tenistas brasileiros ficaram pelo qualificatório: Thiago Monteiro caiu na estreia, enquanto Felipe Meligeni desistiu de jogar por conta de uma lesão.

Agora, João Fonseca e Thiago Wild aguardam a definição da chave para conhecer os rivais na rodada inaugural.