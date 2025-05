Weverton e Arrascaeta são eleitos melhor goleiro e jogador do Brasileirão em abril

O goleiro Weverton, do Palmeiras, e o meio-campista uruguaio Arrascaeta, do Flamengo, foram eleitos nesta terça-feira os melhores goleiro e jogador, respectivamente, do Campeonato Brasileiro no mês de abril.

Weverton se destacou pela segurança no gol palmeirense e recebeu o prêmio "goleiro Betano", enquanto Arrascaeta liderou as estatísticas ofensivas com cinco gols e três assistências. Os prêmios foram entregues após votação de jornalistas espalhados pelo Brasil.

O goleiro Weverton se sobressaiu pela sequência de três partidas sem ser vazado, durante os cinco jogos do Brasileirão do líder Palmeiras no mês de abril. Ele ainda defendeu uma penalidade diante do Fortaleza. A intervenção garantiu a vitória do time alviverde por 2 a 1, na Arena Castelão.

Do outro lado, o meia uruguaio é o artilheiro do campeonato e marcou cinco dos seus seis gols no mês de abril. Seu bom desempenho coloca o Flamengo no terceiro lugar da competição, com 14 pontos, apenas dois pontos atrás de Palmeiras e Bragantino, ambos com 16.

A estrela de Arrascaeta brilhou, e muito, contra o Corinthians, quando marcou um gol e distribuiu uma assistência no duelo realizado no Maracanã, em 27 de abril, com vitória carioca por 4 a 0. As outras vítimas foram Grêmio, duas vezes, Juventude e Vitória, uma vez cada.