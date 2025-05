Weverton, do Palmeiras, é eleito o melhor goleiro do mês de abril no Brasileirão

O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro no mês de abril. Ele recebeu o prêmio "goleiro Betano", em votação decidida por jornalistas pelo Brasil. No período, o atleta teve lances de destaque, incluindo um pênalti defendido.

Em abril, o Verdão disputou cinco jogos pelo Brasileirão. O clube comandado pelo técnico Abel Ferreira conquistou quatro vitórias - Sport (2 a 1), Corinthians (2 a 0), Internacional (1 a 0) e Fortaleza (2 a 1) - e uma derrota - contra o Bahia (1 a 0).

Weverton foi titular em todos esses compromissos. Na temporada, ele soma 25 jogos com a camisa do Verdão. O lance de maior destaque do goleiro neste mês foi contra o Fortaleza, quando defendeu uma cobrança de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, impedindo o empate do Leão do Pici.

Pelo Palmeiras, Weverton conquistou três Brasileiros (2018, 2022 e 2023). Na última rodada, o Palmeiras venceu o Vasco, por 1 a 0, no Mané Garrincha. O próximo compromisso, válido pela oitava rodada, será no domingo, contra o São Paulo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos conquistados. A equipe alviverde tem cinco vitórias, um empate e uma derrota. São oito gols marcados e apenas três gols sofridos. O saldo de gols, inclusive, é o fator que deixa o Verdão na ponta, com o Red Bull Bragantino na cola, com a mesma pontuação.