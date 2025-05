Vojvoda recebe homenagem do Fortaleza por atingir marca de 300 jogos

Juan Pablo Vojvoda vai atingir a marca histórica de 300 jogos como técnico do Fortaleza no duelo contra o Colo-Colo, nesta terça-feira, pela Libertadores. Em homenagem ao treinador e sua comissão, o Tricolor do Pici montou uma exposição especial no Centro de Excelência Alcides Santos na última segunda.

A exposição conta a trajetória de campanhas históricas e títulos do argentino desde a chegada ao clube em 2021. Além de Vojvoda, os homenageados são Nahuel Martínez e Gastón Liendo (auxiliares técnicos), Luis Azpiazu (preparador físico), Santiago Piccinini (preparador de goleiros) e Christian Rodriguez (psicólogo).

Os homenageados ficaram surpreendidos com a ação. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, mostrou toda a estrutura com fotos, vídeos, linha do tempo e taças conquistadas durante esses quatro anos.

O MAIOR COMANDANTE DA NOSSA HISTÓRIA! ?? Estreou em um dia chuvoso e fez história sob o sol do Nordeste. Desde 2021, Juan Pablo Vojvoda tem conduzido o Tricolor de Aço a feitos inéditos: títulos, final internacional e participações históricas na Libertadores. Com raça,... pic.twitter.com/WDrwvkYz4j ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) May 6, 2025

Além da exposição, Vojvoda e seus companheiros ganharam quadros especiais simbolizando a marca. Emocionado, o comandante revelou ter ficado surpreso com a homenagem recebida.

"A verdade é que eu não esperava isso, tudo é o tempo, quando você vê através do tempo, vê as coisas muito mais claras, é assim, mas estamos no dia a dia e não podemos desfrutar muito. Às vezes é importante parar e ver isso. Agora é trabalhar. Muito obrigado", agradeceu o treinador ao final da homenagem.

A história de Vojvoda com o Fortaleza completa quatro anos neste mês de maio. Ao todo, são 299 jogos, 143 vitórias, 75 empates e 81 derrotas. O treinador conquistou o Tricampeonato Cearense (2021, 2022 e 2023) e o bi da Copa do Nordeste (2022 e 2024). Ele também possui três classificações para a Libertadores, uma final de Sul-Americana, dois G4 do Campeonato Brasileiro e um terceiro lugar da Copa do Brasil.

No ano passado, o Vojvoda se tornou o técnico com mais jogos da história do Fortaleza, ultrapassando Moésio Gomes, com 232 partidas.