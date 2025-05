Vitória recebe o Defensa y Justicia-ARG para seguir vivo na Sul-Americana

O Vitória recebe o Defensa y Justicia no Barradão, em duelo direto entre os dois lanternas do Grupo B da Copa Sul-Americana. Com apenas dois pontos cada, brasileiros e argentinos precisam vencer para manter viva a esperança de classificação. O time baiano, que não vence há quatro jogos, vem de derrota para o Ceará no Brasileirão e busca reação sob pressão.

Já o Defensa vive um jejum de dez partidas sem vencer, acumulando três derrotas seguidas. O empate por 0 a 0 no primeiro turno mantém tudo em aberto.

No Grupo A, o líder Guaraní enfrenta o Nacional Potosí, fora de casa, enquanto o Boston River encara o tradicional Independiente. Os paraguaios tentam manter a ponta, enquanto o multicampeão argentino luta para deixar a lanterna e não se complicar de vez na competição.

No Grupo E, o peruano Melgar recebe o Lanús, às 21h30. O time argentino divide a liderança com o Vasco, e uma vitória fora de casa pode colocar pressão no Vasco. Já o Melgar, se vencer, entra firme na briga por uma das vagas.

Encerrando a rodada de terça-feira, o Godoy Cruz visita o Sportivo Luqueño, às 23h, pelo Grupo D. Os argentinos, líderes da chave com os mesmos sete pontos do Grêmio, tentam abrir vantagem diante de um adversário que ainda não venceu na competição e soma apenas um ponto.

Jogos desta terça-feira:

Nacional Potosí (BOL) x Guaraní (PAR)

Boston River (URU) x Independiente (ARG)

Vitória x Defensa y Justicia (ARG)

Corinthians x América de Cali (COL)

Sportivo Luqueño (PAR) x Godoy Cruz (ARG)

Melgar (PER) x Lanús (ARG)